Внедрение «Скаут» обеспечило 42% сокращение топливных затрат тюменским энергетикам

«Скаут» объявила о подключении к системе спутникового мониторинга 320 единиц транспорта компании «Центр энергетического сервиса». В результате «Центр энергетического сервиса» получил надежный инструмент точного контроля заправок и сливов, отслеживания фактического расхода топлива и пресечения махинаций с ГСМ.

«Центр энергетического сервиса» специализируется на выполнении работ по энергетическому обследованию отраслевых предприятий, коммунальных организаций и госучреждений Тюменской области и других регионов. Располагая большим автопарком, компания неминуемо несет существенные расходы. Поэтому «ЦЭС» были необходимы современные телематические решения для контроля за перемещением транспорта, расходом ГСМ и действиями персонала.

Изначально специалисты «Центра энергетического сервиса» выбирали систему спутникового контроля, тестируя решения от нескольких производителей.

«В развернутой пилотной зоне мы изучили на практике возможности разных систем мониторинга и уровень квалификации интеграторов. В результате тщательного анализа наша организация выбрала программно-аппаратный комплекс производства ГК «Скаут». Внедрение мы доверили её сертифицированному партнеру – компании «Технология – Тюмень». Особенно нас привлек доступный интерфейс программного обеспечения Системы «Скаут» и качество оказываемой технической поддержки», – сказал Алексей Замятин, программист «Центра энергетического сервиса».

«Первая очередь установки системы стартовала в конце 2015 года, вторая – в 2016 году. На каждое транспортное средство мы устанавливали трекеры МТ-700, к которым подключали штатные и врезные датчики уровня топлива. Для того, чтобы самостоятельно осуществлять диспетчерское управление, заказчик приобрел собственный сервер», – отметил Максим Евтюхин, коммерческий директор компании «Технология-Тюмень».

Уже на первых этапах использования системы «Скаут» специалисты компании «ЦЭС» стали фиксировать случаи неэффективной работы транспорта, нерационального расхода топлива и несанкционированных действий персонала. Обладая точными данными и инструментами аналитики, менеджмент «ЦЭС» смог принять необходимые меры и добиться в достаточно короткий срок почти двукратного снижения потребления топлива в автопарке компании.