Технологии ИИ от Abbyy будут внедрены в продукты M-Files для автоматизации управления

Abbyy объявила о партнерстве с поставщиком решений по интеллектуальному управлению информацией в организациях компанией M-Files.

M-Files интегрирует технологию Abbyy в свою интеллектуальную информационную платформу, упрощая и улучшая способы организации и классификации информации. В сотрудничестве с Abbyy была создана более интеллектуальная и структурированная информационная среда, в которой контент связан с другими системами и бизнес-процессами внутри организации. В результате пользователи получат полную информацию обо всём, что происходит в компании: и о структурированных данных, и о неструктурированном контенте в бизнес-системах.

Это стало возможным благодаря уникальной технологии анализа и понимания контекста текстов на естественном языке Abbyy. Технология выполняет полный семантико-синтаксический анализ текста, создаёт его универсальное представление, извлекает сущности, события и связи между ними. Поэтому она легко понимает смысл даже сложных и неструктурированных документов.

«Технологии искусственного интеллекта Abbyy позволяют на качественно новом уровне анализировать данные и автоматизировать процессы управления информацией и связанными с ней бизнес-процессами, – сказал Мика Яванайнен, вице-президент по управлению продуктами M-Files. – Фактически технологии Abbyy для M-Files можно сравнить с топливом для реактивных двигателей: они помогают усовершенствовать процесс автоматической категоризации файлов с метаданными, что избавляет пользователей от дополнительных задач и ускоряет поиск информации по всей организации».

«Мир быстро меняется, поэтому бизнесу критично, чтобы необходимая информация попала к правильному человеку вовремя. Но большинство данных в организациях не структурированы, что затрудняет их использование для обработки и автоматизации процессов, – отметил Свен Дидрих, директор бизнес-подразделения по лицензированию технологий компании Abbyy в Западной Европе. – Наше партнёрство с M-Files поможет организациям автоматически классифицировать и с лёгкостью использовать весь объём входящей и генерируемой в компании неструктурированной полезной информации, понимать её контекст и актуальность».