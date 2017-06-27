Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20%

«Скаут» объявила о том, что в настоящее время более 200 единиц дорожно-строительной техники и грузовых автомобилей компании «ЛТС Экспресс» находятся под контролем системы спутникового мониторинга транспорта «Скаут».

«ЛТС Экспресс» – это автотранспортное предприятие, которое входит в один из крупнейших строительных холдингов России НП «ГПСК «Возрождение». Компания специализируется на предоставлении автотранспортных услуг как структурам холдинга, так и сторонним организациям. В ее составе – штат высококлассных специалистов и мощный парк техники для решения самых сложных задач.

Материально-техническая база «ЛТС Экспресс» насчитывает свыше 200 единиц современной дорожно-строительной техники и грузовых автомобилей. Для эффективной работы автопарка и предотвращения пропажи дорогостоящих машин компании была необходима система спутникового мониторинга. Наряду с контролем местоположения, заказчику требовались инструменты для точного контроля расхода топлива. Полагаясь на успешный опыт коллег, в том числе из входящей в «Возрождение» строительной компании «Гермес», руководство «ЛТС Экспресс» приняло решение установить систему «Скаут».

«Оснащение автопарка стартовало в декабре 2015 года. На грузовики, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, тракторы и другую технику мы установили трекеры МТ-700, датчики уровня топлива PetrolX и закладки «Скаут-Маяк». Все объекты были подключены к облачной системе мониторинга «Скаут 365». Благодаря этому у заказчика не было необходимости в приобретении и обслуживании собственного сервера. На рабочие места диспетчеров мы установили ПО, в котором можно отслеживать и анализировать работу техники с помощью детальных отчетов», – сказал Сергей Сухов, руководитель отдела прямых продаж «Скаут Северо-Запад».

«После внедрения системы мы сразу стали обнаруживать случаи неэффективного использования машин и даже факты слива топлива. Установив «Скаут», мы смогли искоренить практику махинаций со стороны персонала, упростить работу диспетчеров и в целом более рационально планировать деятельность всего парка техники», – отметил Яковлев Александр Дмитриевич, главный диспетчер «ЛТС Экспресс».

«Обладая инструментами точного контроля, мы в итоге добились сокращения расхода топлива на 5-20% – в зависимости от типа техники и времени года. Как следствие, финансовые затраты столь же ощутимо сократились в разы», – сказал Ковальчученко Сергей Витальевич, генеральный директор «ЛТС Экспресс».

В дальнейшем компания будет продолжать сотрудничество с ГК «Скаут» и оснащать одноименной системой всю поступающую технику.