Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью»

Schneider Electric приняла участие в заседании научно-технического совета «Татнефтехиминвест-холдинга», прошедшего в кабинете министров Республики Татарстан в Казани. В присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, ключевых министров и руководителей крупнейших энергетических, нефтегазовых и нефтехимических предприятий Республики был представлен доклад об инновационных решениях Schneider Electric в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.

В рамках заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Schneider Electric с одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть».

Подписи под документом поставили президент компании Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Подписание состоялось при участии Президента Татарстана.

Соглашением предусматривается взаимодействие в сфере модернизации, развития и оптимизации технологических процессов в области нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтехимии.

Компанией «Татнефть» накоплен опыт эффективной реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли, в том числе по направлению информационных технологий и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Schneider Electric является мировым экспертом в сфере производства энергетического оборудования и автоматизации, ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для систем распределения электроэнергии, технологической и информационной структуры промышленных предприятий.

В ходе сотрудничества планируется участие в совместной разработке и реализации долгосрочных комплексных программ развития и проектов по созданию автоматизированных систем управления производством в нефтегазовой отрасли, в частности, локализованных совместных российских продуктов мирового уровня.

Предварительная работа по обсуждению перспектив сотрудничества прошла с участием директора центра инноваций Schneider Electric в Иннополисе Ильи Кирюшкина и директора центра инноваций Schneider Electric в Сколково Алексея Паршикова. Среди вариантов взаимодействия рассматривается возможность создания центра аккредитации и экспертизы технических решений Schneider Electric на базе «НТЦ Татнефть» в Сколково, а также совместная работа по направлениям кибербезопасности, расходометрии, системам диспетчеризации и моделирования процессов на базе Центра инноваций Schneider Electric в Иннополисе.

«Schneider Electric рассматривается нами как надежный и перспективный деловой партнер, для которого локализация собственных инновационных решений является приоритетом на российском рынке. Предприятия холдинга готовы оказать поддержку по развитию инновационной деятельности компании в Татарстане», – сказал в своем выступлении Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Республики Татарстан.

«Ежегодно Schneider Electric вкладывает 1,2 млрд евро в исследования и разработки. На российском рынке нефтегазовая отрасль для нас одна из наиболее приоритетных и мы уверены, что сотрудничество в области НИОКР с одной из крупнейших нефтегазовых компаний позволит нам на выходе получить энергоэффективные решения, которые гарантировано будут востребованы нашими заказчиками», – отметил Йохан Вандерплаетсe.