Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience

Dassault Systèmes объявила о продлении соглашения с Rockwell Collins, направленного на расширение применения PLM с использованием платформы 3Dexrerience в качестве основы для управления жизненным циклом изделий. Компания Rockwell Collins является новатором в разработке и внедрении инновационных решений с высокой степенью интеграции для авиационной отрасли как для коммерческого применения, так и для государственных задач.

В настоящее время Rockwell Collins внедряет программные приложения ENOVIA и EXALEAD из отраслевого решения Dassault Systèmes Co-Design to Target с целью создания PLM-среды для своих инженерных и технологических подразделений по всему миру. Rockwell Collins инвестировала в технологии Dassault Systèmes для улучшения совместной работы в своих исследовательских подразделениях, отделах разработки и на производстве, для упрощения рабочих процессов и управления изменениями, а также чтобы эффективнее управлять внутренними издержками при работе со все более сложными системами. Решение Dassault Systèmes идеально работает с защищенной облачной средой, используемой государственными органами, что является жизненно важным требованием для Rockwell Collins.

Построенное на базе платформы 3Dexrerience, отраслевое решение Co-Design to Target используется компаниями аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности для управления все более сложными системами, которые необходимы в современных воздушных судах, и при этом помогают выполнить программные требования. В дополнение к совместной работе и управлению рабочими процессами, решение “Co-Design to Target” предлагает возможности для создания функциональных макетов и моделирования, а также предусматривает панели управления, обеспечивающие доступ в режиме реального времени ко всей информации о проекте.

«Опыт Dassault Systèmes в аэрокосмической отрасли способствует развитию инноваций, который трансформируют работу инженеров, дизайнеров и технических специалистов, – сказал Мишель Телье (Michel Tellier), вице-президент, аэрокосмическая отрасль, Dassault Systèmes. – Наши инвестиции в исследования и разработки гарантируют Rockwell Collins и другим нашим клиентам работу с технологиями, которые специально разрабатывались для аэрокосмической промышленности. Компания Rockwell Collins решила воспользоваться ключевыми возможностями платформы 3Dexrerience для оптимизации своего международного бизнеса. Мы с нетерпением ожидаем продолжения этого тесного сотрудничества с Rockwell Collins и выполнения важной роли в поддержке их бизнеса».