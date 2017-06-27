LWCOM развернул беспроводную инфраструктуру для ЗЖБИ «Группы ЛСР»

LWCOM объявила о завершении реализации проекта по организации беспроводной сетевой инфраструктуры для завода железобетонных изделий, входящего в «Группу ЛСР». Внедрение производственного Wi-Fi было выполнено в рамках глобального проекта по замене устаревшей системы учета продукции на новую, предполагающую использование большого количества беспроводных устройств.

На территории завода беспроводная сеть была развернута на базе оборудования Ruckus T300x – высокопроизводительных беспроводных уличных точек доступа, предназначенных для применения в публичных местах, таких как аэропорты, конференц-центры, крупные торговые комплексы, а также на открытых пространствах вне зависимости от условий внешней среды.

Ядром решения стал отказоустойчивый кластер из 2 интеллектуальных контроллеров Ruckus SmartZone 100. Каждое из устройств поддерживает одновременное подключение до 25 000 клиентов и позволяет управлять работой до 1024 интеллектуальных точек доступа Wi-Fi ZoneFlex из одного места. Установка связки контроллеров в ЦОД дает возможность управления не только инфраструктурой завода ЖБИ, но и других объектов компании, оснащенных точками доступа Ruckus.

«На старте реализации проекта мы провели тщательную разведку, на основании которой разработали проект и предложили оптимальное решение, исходя из условий работы оборудования, – отметил директор LWCOM Сергей Бобров. – Для завода, на котором устройства будут рабтать в запыленных цехах, необходимо было сочетание и высокой производительности точек доступа, легкости и гибкости управления с безотказностью их работы в сложных условиях».

«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 г. За это время компания достигла масштабов крупнейшего строительного холдинга в стране. Основные направления деятельности «Группы ЛСР» – это девелопмент и строительство недвижимости, а также производство строительных материалов.

Завод железобетонных изделий входит в состав предприятий Группы ЛСР и осуществляет выпуск железобетонных изделий и конструкций для строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры из сборного железобетона «под ключ».

Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге и Свердловской области. Техническое оснащение завода позволяет эффективно и в срок выпускать только качественные строительные материалы.

Выпуск продукции осуществляется на современном европейском оборудовании ведущих производителей России, Германии, Италии, Австрии, Финляндии.