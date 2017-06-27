«ЭР-Телеком» поможет администрация Курска в реализации проекта «Умный город»

Администрация города Курска и «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») в рамках XVII «Курской Коренской ярмарки – 2017» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Умный город». Соглашение закрепляет намерения сторон развивать городскую телекоммуникационную инфраструктуру, в частности создание общедоступной бесплатной городской сети Wi-Fi.

«Умный город» – новая ступень телекоммуникационного развития Курска, направленная на обеспечение современного качества жизни за счет применения инновационных технологий, экономичного и экологичного использования городских систем жизнедеятельности, например городского освещения с интеллектуальным управлением, внедрение системы видеомониторинга и прочих информационно-коммуникационных решений. Одной из основ для передачи данных в «Умном городе» должна стать Wi-Fi сеть.

Николай Овчаров, глава города Курска, отметил: «Курск – город, устремленный в информационное будущее. В конце года мы совместно с нашим партнером планируем запустить бесплатные Wi-Fi точки в самых популярных местах. Открытый доступ в интернет в общественных местах – одна из отличительных особенностей инфраструктуры «умных городов». С одной стороны – это беспроводная инфраструктура для передачи данных о безопасности, работе экстренных служб, парковках и другой важной информации в городские профильные службы, с другой – туристы и жители смогут быстро и просто воспользоваться различными информационными сервисами, поделиться своими впечатлениями о городе с друзьями и родными».

«Инфраструктура «ЭР-Телеком» наилучшим образом отвечает запросам по созданию телеком-основы для «умных городов». Мы – первый из провайдеров в Курске, заключивших подобное соглашение. Мы строим и обслуживаем Wi-Fi сеть на основе оптоволоконной сети и фиксированного широкополосного радиодоступа. Наша компании имеет опыт реализации подобных проектов в крупнейших российских городах. Компания с 2011 года активно развивает обширную региональную Wi-Fi-сеть, которая насчитывает более 10 тысяч точек доступа по всей России», – сказала директор курского филиала «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») Лариса Ханявина.