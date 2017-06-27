D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания

D-Link объявила о начале продаж нового гигабитного настраиваемого коммутатора DGS-1100-08PD с поддержкой питания по PoE. Новый коммутатор предназначен для использования в офисных и производственных компьютерных сетях с повышенными требованиями к поддержанию работоспособности в условиях перебоев с энергоснабжением, а также для монтажа в местах, где возможность размещения розеток электропитания ограничена, – потолки, складские помещения, дизайнерские интерьеры и т. п.

DGS-1100-08PD оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и может получать питание от внешнего адаптера AC или через первый Ethernet-порт по технологии PoE (IEEE 802.3af), либо совмещать оба варианта, реализуя, таким образом, возможность резервирования питания, когда при отключении одного из источников коммутатор сможет продолжить работу. Текущий статус питания коммутатора отображается на передней панели устройства. Для организации бесперебойного питания коммутаторов DGS-1100-08PD, подключенных к агрегирующему PSE-коммутатору, достаточно обеспечить UPS-источником центральное PoE-устройство.

Возможность питания по PoE позволяет устанавливать DGS-1100-08P вдали от электрических розеток (например, на стене между этажами или под фальшпотолком). Благодаря этому коммутатор может использоваться для подключения клиентских устройств, находящихся от центрального коммутатора с поддержкой РоЕ (PSE) на расстоянии более 100 метров без промежуточных электрических розеток.

DGS-1100-08PD выполнен в миниатюрном металлическом корпусе габаритами 170 х 100 х 27 мм для настольной установки или крепления на стену. За счет пассивной системы вентиляции, обеспечивающей бесшумную работу, устройство может размещаться вблизи от рабочих мест.

Новый коммутатор поддерживает традиционный для серии DGS-1100 функционал безопасности (Traffic Segmentation, Port Security, Broadcast/ Multicast/ Unicast Storm Control), качества обслуживания (802.1p QoS / DSCP), виртуальных локальных сетей VLAN (802.1Q, Auto Surveillance VLAN, Voice VLAN), управления многоадресной рассылкой и отказоустойчивости (Link Aggregation, Loopback Detection, 802.1D, 802.1w). Мониторинг, просмотр и анализ статистики проходящего трафика реализован с помощью функции Port Mirroring.

Интуитивно понятный графический интерфейс в сочетании с утилитой для быстрой первоначальной настройки коммутаторов D-Link Network Assistant составляют необходимый набор средств управления. Коммутатор DGS-1100-08PD соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает сокращение эксплуатационных расходов без влияния на производительность и функциональные характеристики.

DGS-1100-08PD доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $93.