«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонентов.

Пилотным проектом в рамках ОЭЗ должен стать запуск производства микрочипов с использованием встроенной супер-флэш памяти (Super Flash) по технологии 90 нм.

«На нашей фабрике мы планируем развивать очень актуальное сегодня направление интернета вещей. Микрочипы, сделанные по технологии Super Flash, встроенные в различные датчики, смогут собирать и передавать данные, например, о работе систем в ЖКХ. Это позволит сделать сбор данных и управление системами полностью автоматическим. До конца 2018 года мы наладим выпуск 2 тысяч пластин в месяц, на каждой из которых расположены несколько тысяч чипов. Это примерно 120 миллионов микрочипов в год» – отметил генеральный директор «Ангстрем-Т» Анатолий Сухопаров во время торжественного вручения свидетельства резидента ОЭЗ в Минэкономразвития России.

Области применения микроконтроллеров со встроенной супер-флэш памятью охватывают ключевые отрасли промышленности, автомобильный рынок, потребительскую сферу, рынок телекоммуникационного оборудования. Запуск в России силами завода «Ангстрем-Т» производства микроэлектроники с использованием встроенной супер-флэш памяти (Super Flash) даст возможность отечественным создателям электронной техники выпускать изделия с гарантированным уровнем безопасности.

Супер-флэш память обеспечивает высокий уровень безопасности хранимой информации за счет упрощения разработки и прототипирования, позволяет в два раза ускорить процесс вывода конечного решения на рынок (в сравнении с микроконтроллерами на мазе Mask ROM памяти).

«Ангстрем-Т» уже имеет опыт разработки продуктов с технологией супер-флэш. Таким является чип для банковских и идентификационных карт А400, который был спроектирован специалистами «Ангстрем-Т». Благодаря внедрению технологии супер-флэш, производство подобных устройств будет полностью локализовано.

ОЭЗ «Зеленоград» существенно облегчит финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Снижается налог на прибыль и страховые взносы, на 10 лет обнуляется налог на имущество, а на землю и транспорт на 5 лет. Резидент ОЭЗ также не платит НДС и импортные пошлины на оборудование, сырьё, материалы и компоненты, ввозимые в ОЭЗ. Сэкономленные таким образом средства «Ангстрем-Т» сможет направить на модернизацию производства, разработку и приобретение новых технологий.