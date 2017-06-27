Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST

Алгоритм компании «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIST.

Тестирование алгоритмов распознавания лиц, которое проводит Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technologies, NIST) при министерстве торговли США, является независимым и самым авторитетным в мире. Компании проходят автоматическую сертификацию для участия в государственных и коммерческих тендерах по всему миру.

Алгоритм «Вокорд» с большим отрывом обошел конкурентов в соревнованиях на крупных базах фотографий, к которым относятся сравнение с фотографией на визе и проверка по базе розыска преступников, а также стал первым в анализе разных ракурсов селфи в сложных условиях освещения.

Рейтинг NIST – наиболее авторитетный источник, который формирует потенциальным заказчикам перечень критериев для сравнения интересующих их технологий. Наличие большого числа компаний и высокая конкуренция не всегда однозначно позволяют выбрать не просто академический, но реально работающий алгоритм, который успешно применяется в готовых решениях для биометрического распознавания лиц, в том числе дистанционного.

Высокие оценки работы алгоритма «Вокорд» в очередной раз доказывают его высокие показатели эффективности, точности и быстродействия, и подтверждают лидерство компании в разработке и создании систем идентификации лиц.

«Поскольку площадка NIST признана во всем мире, и не только среди лидеров ИТ-индустрии, во многих странах участие в этом уважаемом рейтинге является обязательным. Беспрецедентно высокий результат тестирования алгоритма «Вокорд» и его сертификация открывает перед нашей компанией возможности совершенно другого уровня, в том числе, для того, чтобы встроиться в глобальные инвестиционные технологические цепочки. Кроме того, теперь для нас открываются новые перспективы для работы с крупнейшими международными заказчиками», – подчеркнули в компании «Вокорд».