«Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free представили совместную программу лояльности

«Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free объявили об успешном старте интеграционного проекта в сфере лояльности, который позволил существенно повысить число новых клиентов, степень лояльности текущих клиентов (как для банка, так и для сети), а также рост продаж ритейлера и оборотов по картам банка.

Проект состоит из нескольких фаз. На первой стадии клиенты получали скидку в «Шоколаднице» при осуществлении покупок картами «Альфа-Банка». Далее им предлагались бонусных карты ритейлера. При этом карта банка по инерции оставалась превалирующим инструментом при последующих покупках в рамках данной аудитории и выходя за ее пределы.

Проект обладает определенным свойством цепной реакции: продолжающиеся скидки по картам банка вновь стимулируют новую эмиссию бонусных карт, давая проекту новые стимулы к наращиванию спирали операционных и финансовых показателей. Как отметили специалисты компаний внедренная программа уже подтвердила на практике рост числа новых клиентов как для банка, так и для «Шоколадницы», увеличение продаж ритейлера и, соответственно, скачок объема продаж по картам.

«Сегодня одним из значительных трендов на банковском рынке является активное развитие программ лояльности. Благодаря этому, банки получают возможность нарастить клиентское портфолио, увеличить степень лояльности новых клиентов и увеличить обороты операций по своим картам. В данном конкретном проекте, имеющем высокую степень инновационности для рынка, эти задачи будут выполнены. Например, уже на первой фазе реализации мы видим, что число новых клиентов для ритейлера выросло до 13 000, число транзакций по картам составляет 80 000, оборот за таргетированный период в 2 месяца - 50 млн. руб», - отметила Екатерина Коновалова, директор по работе со стратегическими партнерами и развитию программы лояльности «Альфа-Банка».

Президент Price Free Сурен Айриян отметил: «Сфера лояльности, как сектор, стоящий на стыке банковского сектора и ритейла, призван сегодня сыграть важную роль в успешном продвижении товаров и услуг сетей, и сервисов, предлагаемых банками. Это, определенно, ведет к наращиванию финансовых и операционных показателей для обеих сторон, которые по своей природе не имеют четкой синергии. Отмечу особую роль агрегаторов лояльности в подобного рода проектах, как профессиональных агентов, успешно ведущих подобного рода интеграции».

Управляющий директор сети кофеен «Шоколадница» Алексей Каира сказал: «Внедрение программ позволяет не только увеличить число клиентов и повысить лояльность текущих, но и повысить узнаваемость бренда. Мы надеемся на успех текущего проекта, учитывая и ситуацию на рынке, и статус наших партнёров по нему».