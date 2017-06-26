TP-Link объявила старт российских продаж смартфона Neffos X1 Max. Цены

TP-Link объявила о начале продаж представленного в феврале этого года смартфона Neffos X1 Max в России.

Смартфон Neffos X1 Max выполнен в в металлическом корпусе с тонкими гранями (2,75 мм) и представлен в двух конфигурациях постоянной и оперативной памяти – 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Объем памяти может быть расширен при помощи карты microSD емкостью до 128 ГБ. Емкость аккумулятора Neffos X1 Max составляет 3000 мАч. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки (от 0 до 50% всего за 30 мин).

Смартфон выполнен на 8-ядерном процессоре MTK Helio P10 MT6755M (4 ядра Cortex-A53 2,0 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 1,2 ГГц, встроенная графика ARM Mali-T860MP2, 728 МГц) и оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 точек и плотностью 403 точек на дюйм.

Основная 13 МП камера на сенсоре Sony IMX258 поддерживает фазовый автофокус, оснащена оптикой f/2,0 и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера имеет разрешение 5 МП.

Габариты смартфона составляют 152,8х76х7,85 мм, предустановленная операционная система – Android 6.0.

Neffos X1 Max будет доступен на рынке в вариантах светло-серой и золотой расцветки корпуса по рекомендованной розничной цене 13990 руб. за версию 3/32 ГБ, и светло-сером цвете по цене 16990 руб. за версию 4/64 ГБ.