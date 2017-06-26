Росэлектроника представит оборудование для нефтегазовых объектов

«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») объявила о планах представить электротехническое и телевизионное оборудование для контроля и управления технологическими процессами на Международной выставке нефтегазового оборудования «Нефть и газ»/MIOGE-2017», которая пройдет 27-30 июня в МВЦ «Крокус-Экспо».

Экспозиция холдинга включит в себя линейку телевизионной аппаратуры новгородского НИИ промышленного телевидения «Растр» и петербургского НИИ телевидения, которые являются крупнейшими в России разработчиками и производителями средств отображения информации различного назначения.

Также на стенде Росэлектроники будут представлены портативные тепловизоры и тепловизионные камеры московского Центрального НИИ «Циклон». Саратовское НПП «Контакт», входящее в холдинг, продемонстрирует вакуумное коммутационное оборудование – высоковольтные контакторы и низковольтные контакторы. Предприятие является разработчиком уникального электротехнического оборудования, в частности, проектирует для магистральных сетей выключатели на 110 кВ и 220 кВ.

Посетители выставки смогут ознакомиться с литий-ионными аккумуляторами и литий-фторуглеродными элементами питания подмосковного НИИ элекроугольных изделий.

Другое саратовское предприятие «Росэлектроники» – НПП «Алмаз», представит сигнализаторы и системы контроля загазованности на метан, сжиженный и угарный газы. Предприятие выпускает широкую линейку оборудования, позволяющего фиксировать утечки горючих газов, как для бытовых нужд, так и потребностей ЖКХ, промышленных, газотранспортных и газораспределительных объектов.

Московское НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», являющееся ведущим дизайн-центром «Росэлектроники», представит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники, необходимые при строительстве магистральных трубопроводов.

«Нефтегазовый комплекс традиционно имеет огромное значение для экономики России и является крупнейшим инфраструктурным конгломератом на территории страны. Поэтому Росэлектроника, как разработчик систем промышленной безопасности, считает закономерным максимально представительное участие в выставке», - отметил заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

Объединенная экспозиция холдинга «Росэлектроника» на выставке «Нефть и газ»/MIOGE-2017 - павильон 3, зал 13, стенд А483.