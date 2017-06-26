«МайТэк» автоматизирует электронный документооборот ТФОМС Республики Татарстан на базе Directum

«МайТэк» объявила о начале внедрения системы электронного документооборота Directum в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (Фонд). В рамках проекта планируется развить функционал модуля «Канцелярия», автоматизировать договорную работу и ряд других процессов.

Фонд является некоммерческой организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан и осуществления отдельных полномочий страховщика в части реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования по РТ.

Деятельность учреждения связана с непрерывным движением больших объемов документов. Входящая и исходящая корреспонденция, обращения граждан, поручения, служебные записки, приказы, договоры – работу с этими документами Фонд оптимизирует на базе Directum.

Автоматизация документооборота не новое явление для Фонда. Ранее Фонд уже работал в системе «Босс-Референт». Однако узкий функционал устаревшей версии СЭД и сложность администрирования привели к необходимости пересмотра используемой системы. Решением Фонда была выбрана гибкая и широко функциональная ECM-система Directum.

Первоначальную установку Directum Фонд выполнил собственными силами: были развернуты базовые модули и проведена настройка процессов «Канцелярии», обучены пользователи. Для дальнейшего развития системы Фонд привлек проектную группу «МайТэк».

Специалисты «МайТэк» выполнили аудит уже автоматизированных процессов и провели исследование новых. По результатам проведенного анализа команда «МайТэк» подготовила список предложений, в ходе реализации которых планируется развить функционал модуля «Канцелярия» и провести автоматизацию договорной работы с помощью модуля «Управление договорами». Ни один документ из созданных ранее потерян не будет: планируется перенести архив исторических данных из «Босс-Референт» в Directum.

Также будет выполнена настройка процесса по работе с обращениями граждан, поступающими на сайт Фонда. Специально для этого будет проведена интеграция Directum с сайтом: обращения автоматически будут попадать в ECM-систему на рассмотрение и определение их дальнейшего движения в учреждении. Удобство удаленной работы обеспечат и руководителям – планируется подключить мобильное решение для планшетов Directum Solo.

Настройка процессов фонда будет выполнена на базе версии Directum 5.4.