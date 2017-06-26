Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте платформ для разработки мобильных приложений

Oracle сообщила, что компания Gartner расположила Oracle в сегменте лидеров в отчете Gartner 2017 года «Магический квадрант по платформам разработки мобильных приложений» (Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms).

«Мы считаем, что это признание является еще одним подтверждением уверенного укрепления позиций Oracle на рынке мобильных платформ и более крупном PaaS-рынке, чему способствовало успешное развертывание Oracle Cloud Platform тысячами клиентов, - сказал Амит Завери (Amit Zavery), старший вице-президент Oracle Cloud Platform. - Предоставляя комплексное решение с ключевыми отличительными особенностями, такими как поддержка чат-ботов, предиктивная аналитика и адаптивный интеллект, чтобы сделать приложения более контексто-зависимыми и «умными», Oracle обеспечивает клиентов мощными возможностями для удовлетворения их постоянно меняющихся потребностей в разработке ПО».

Аналитики Gartner размещают поставщиков в определенный квадрант на основании таких критериев, как полнота концепции и способность ее реализовать. Согласно Gartner, лидеры должны демонстрировать уверенное сочетание этих двух ключевых компонент. В сегменте платформ разработки мобильных приложений (Mobile Application Development Platforms, MADP) это означает, что лидеры не только хорошо разбираются в кросс-платформенной разработке, развертывании приложений и управлении ими на протяжении всего жизненного цикла, но также хорошо понимают требования омниканальности и последующего обслуживания, поддерживают множество архитектур и стандартов, демонстрируют глубокое понимание ИТ-требований, а также гибкие с точки зрения продаж и партнерских отношений. Лидеры должны предоставлять платформы, которые можно легко приобрести, запустить, развернуть и обновить, интегрируемые с целым рядом систем и сторонних облачных сервисов.

Лидерство Oracle на рынке было отмечено благодаря более чем двукратному росту числа клиентов, выбравших Oracle Mobile Cloud Service. Облачная платформа Oracle Mobile Cloud Service реализует подход к разработке приложений, не требующий программирования. Она была развернута многими клиентами из сегмента среднего и крупного бизнеса, которые высоко оценили возможности интеграции продукта и облачную архитектуру. Oracle продолжает расширять мобильную облачную платформу, дополняя ее поддержкой чатботов, расширенной аналитикой и высокопроизводительными инструментами разработки.

Скачать отчет Gartner 2017 Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms можно здесь.

Oracle Mobile Cloud Service - это открытая стандартизованная платформа, изначально созданная именно для среды облачных вычислений, чтобы помочь разработчикам быстрее создавать приложения. Платформа Oracle Mobile Cloud Service была разработана для того, чтобы помочь клиентам взаимодействовать с потребителями и сотрудниками в Интернете, с помощью мобильных, носимых устройств и через набирающие популярность бот-каналы, используя диалоговые интерфейсы. Ее персонифицированный подход позволяет каждому участнику разработки мобильного приложения получить лучшие в своем классе инструменты для создания решения, сфокусированное на мобильность и API. Платформа предоставляет богатый набор мобильных сервисов, благодаря которым разработчики мобильных приложений могут легко добавлять в свои приложения мобильные контексты с помощью таких сервисов, как push-уведомления, синхронизация в оффлайне без сохранения состояния и сервисы, основанные на местоположении, которые поддерживают «маяки» и GPS. Кроме того, возможности Oracle Mobile Application Accelerator включают в себя удобные для бизнеса инструменты для создания мобильных приложений без написания кода, простым перетаскиванием мышью. Глубина и широта мобильной аналитики предоставляют разработчикам и владельцам бизнеса возможность получать детальную информацию о производительности, использовании и скачивании мобильных приложений, чтобы персонализировать взаимодействие с пользователями и стимулировать широкое внедрение своих приложений. Для разработчиков мобильных приложений Oracle Mobile Cloud Service обеспечивает полную поддержку жизненного цикла программного обеспечения (Software Development Life Cycle, SDLC) в облаке как единое интегрированное решение.