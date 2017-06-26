D-link интегрировала в свои устройства разработку российского стартапа

D-link объявила о том, что ее продукты получили поддержку маркетингового сервиса Hot-WiFi. авторства российского стартапа. Как рассказали CNews в компании, интеграцию провел российский офис вендора. Сервис доступен только на пользователей РФ.

С помощью нового сервиса заведения, использующие оборудование D-link, соберут контакты, email-адреса гостей, обратную связь, привлекут подписчиков в соц.сетях, а также просмотры рекламы за счет трафика WiFi-сети.

Сервис Hot-WiFi поможет владельцам роутеров D-link исполнить требование закона РФ об идентификации пользователей гостевых WiFi-сетей. Расширятся маркетинговые и аналитические возможности WiFi в кафе, ресторанах, гостиницах и других общественных местах.

«Доступ Hot-WiFi "из коробки" делает роутеры D-link более востребованными для организации гостевой WiFi-сети. А Hot-WiFi получает возможность исключить из бизнес-процессов закупку оборудования, настройку, выезд инженера для установки. Сервис включается из интерфейса роутера в несколько кликов. Это сильно упрощает дистрибьюцию и клиентский сервис», - сказал Наджиб Муаббат, директор по продукту Hot-WiFi

Первое устройство, двухдиапазонного гигабитного маршрутизатора AC1200 DIR-825/AC/G1, получит обновленную прошивку в июне месяце. Устройства доступны в более чем 40 региональных подразделений D-link в России. В ближайшее время планируется реализация поддержки сервиса Hot-WiFi в программном обеспечении двухдиапазонного маршрутизатора AC1200 с поддержкой 3G/LTE DIR-815/AC и маршрутизатора N300 с гигабитным WAN-портом и поддержкой 3G/LTE DIR-620/GA.