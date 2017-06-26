Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC

Dell EMC в рамках конференции ISC High Performance 2017 анонсировала соглашение с Nvidia, нацеленное на дальнейшее продвижение высокопроизводительных вычислений (HPC), а также объявила о выпуске новых готовых решений, которые помогут заказчикам в дальнейшей оптимизации проектов HPC.

Dell EMC и Nvidia будут совместно разрабатывать новые продукты и решения, которые отвечают растущим требованиям рабочей нагрузки и центров обработки данных. Это решения с ускорением графической производительности для высокопроизводительных вычислений, аналитика данных и искусственный интеллект. Dell EMC также будет сотрудничать с Nvidia в области новой архитектуры Volta и намерена выпустить решения на основе данной архитектуры к концу этого года.

Системы Dell EMC признаются ведущими в отрасли решениями, причем все большее число систем входит в списки TOP500 и Green500. Публикуемый дважды в год, список TOP500 включает 500 самых мощных коммерческих компьютерных систем в мире. Список Green500 – это рейтинг наиболее энергоэффективных суперкомпьютеров в мире.

В эти списки включены несколько систем Dell EMC, в том числе Кембриджская исследовательская вычислительная служба (Cambridge Research Computing Service) в Кембриджском университете внедряет новую систему стоимостью $12 млн, предназначенную для широкомасштабных научных исследований с высокой интенсивностью ввода-вывода. Суперкомпьютер Wilkes-2, который занимает 100-ую позицию в списке TOP500 и 5-ое место в списке Green500, является самой большой системой с GPU в Великобритании и обладает самой высокой производительностью среди систем Dell EMC в списке Green500. Peta4-KNL, занявшая 405-ую строчку в списке, является самой крупной системой KNL в Великобритании и делает вычислительную технику петафлопсной производительности доступной для британских исследовательских групп и отраслей, которые хотели бы купить машинное время на этой системе.

Недавно обновленная система Stampede 2 в Техасском Вычислительном центре (Texas Advanced Computing Center, TACC) теперь находится на 12 месте в списке TOP500 и на 32-й позиции в списке Green500. Это самая высокорасположенная система Dell EMC, представленная в списке TOP500. Обновленная система предусматривает поэтапное развертывание решения с петафлопсной производительностью около 18 петафлопс на базе серверов Dell EMC PowerEdge, включая системы с процессорами Intel Xeon Phi. Кроме того, у Stampede 2 будет удвоена максимальная производительность, емкость оперативной памяти и хранилища, а также пропускная способность по сравнению со Stampede 1. На последнем этапе модернизации системы в нее интегрируют будущую технологию энергонезависимой памяти 3D XPoint.

Лаборатория Dell EMC HPC Innovation Lab, которая вошла в список TOP500 в ноябре 2016 года с системой из 544 узлов с использованием комбинации процессоров Intel Xeon и Intel Xeon Phi, теперь находится на 374 месте в новом списке TOP500 и на 150 позиции в списке Green500. Кроме того, лаборатория использует 32-узловой кластер на процессорах Intel Xeon Scalable с сетью Intel Omni-Path, который применяется для тестирования и оценки, а также серверы Dell EMC PowerEdge C4130 с графическими процессорами Nvidia и интерконнектом Mellanox IB.

Dell EMC также сотрудничает с компанией CoolIT Systems для реализации системы с фабрично устанавливаемым жидкостным охлаждением ЦП с прямым контактом, которое будет решать проблемы с электропитанием и охлаждением систем высокопроизводительных вычислений для широкого круга клиентов. Разработанное и изготовленное CoolIT Systems решение Cold Plate будет доступно на отдельных моделях серверов Dell EMC PowerEdge 14 поколения. Оно использует теплую воду для охлаждения процессоров, устраняя необходимость в охлажденной воде и снижая затраты на охлаждение для инфраструктуры центра обработки данных (PUE) до 56%. Это решение также позволяет увеличить плотность стойки: заказчики могут развертывать до 23% больше ИТ-оборудования в расчете на стойку.

Jūlich Supercomputing Center работает с Dell EMC над развертыванием суперкомпьютерной комбинированной системы высокопроизводительных вычислений, которая, как ожидается, станет первой платформой Cluster-Booster на основе технологий, разработанных в исследовательских проектах DEEP и DEEP-ER Европейского союза (ЕС). Этот кластер знаменует собой шаг к реализации модульного суперкомпьютинга, воплощает новую парадигму, непосредственно отражающую разнообразие характеристик исполнения современных программ моделирования в архитектуре суперкомпьютера. Вместо однородного дизайна модульная суперкомпьютерная парадигма обеспечивает оптимальное распределение ресурсов, позволяя большему числу исследователей и инженеров решать свои сложные задачи путем моделирования. Модуль Booster будет кластером с производительностью 5 петафлопс, реализованным на базе серверов Dell EMC PowerEdge C6320p с сетевой фабрикой Dell EMC Networking H-Series на основе технологии Intel Omni-Path.

Центру климатического моделирования НАСА (NASA Center for Climate Simulation, NCCS) в Центре космических полетов Годдарда требовалась система, которая объединяет технологии HPC и технологии виртуализации в частном облаке, предназначенном для крупномасштабной аналитики данных. Чтобы удовлетворить эту потребность и устранить некоторые проблемы постоянно изменяемой системы высокопроизводительных вычислений Discover, в NCCS запустили облачную аналитическую платформу Advanced Data Analytics Platform (ADAPT). Будучи «зеленой» инициативой, система ADAPT была построена в основном из выведенных из эксплуатации компонентов HPC, включая сотни серверов Dell EMC PowerEdge, которые позаимствованы из суперкомпьютера Discover, поскольку та система развивалась для внедрения новых технологий. Ученые взаимодействуют с командой ADAPT для выделения ресурсов и запуска временных виртуальных машин для обработки «по мере необходимости». Ориентированный на данные, подход с использованием виртуальных систем значительно снижает барьеры и риски для организаций, которым требуется доступ по требованию к решениям HPC.

Ян Бак (Ian Buck), вице-президент и генеральный директор, Accelerated Computing Group, Nvidia, отметил: «Глубокое обучение во все большей степени становится стратегическим императивом для каждой крупной технологической компании, проникает во все аспекты работы. В частности, искусственный интеллект развивается благодаря значительному росту вычислительной мощности GPU, бросающему вызов замедлению закона Мура. Работа, которую мы делаем, чтобы продвигать вычисления на GPU вместе с Dell EMC, расширит возможности разработчиков в области ИИ: они соревнуются в создании новых инфраструктур для решения самых сложных задач нашего времени».

Гаррисон Р. Вон (Garrison R. Vaughn), системный инженер NCCS, команда ADAPT, Центр космических полетов имени Годдарда, НАСА, отметил: «Наше руководство ставит сложные задачи – нужно делать нечто новое, инновационное, что и стало причиной создания ADAPT. ADAPT позволяет исследователям раскрыть ценную информацию, поэтому важно, чтобы система отлично функционировала. Серверы Dell EMC, работающие в качестве вычислительных узлов ADAPT, это надежные “рабочие лошадки”. Это впечатляет, особенно с учетом мощных тепловых потоков, которые мы прогоняем через систему».

Армуган Ахмад (Armughan Ahmad), старший вице-президент и генеральный директор Dell EMC по готовым решениям и альянсам, сказал: «Компания Dell EMC гордится своей работой, нацеленной на то, чтобы помочь исследовательскому сообществу и его заказчикам использовать технологии HPC, расширяя области использования высокопроизводительных вычислений с нишевого рынка до более массовой аудитории, с кластеров уровня подразделения до систем с лидирующими показателями. Мы намерены и далее расширять сотрудничество с лидерами отрасли и продвигать инновации в сфере высокопроизводительных вычислений. Об этом свидетельствуют наши ведущие позиции на рынке, лидирующие в отрасли продукты, клиенты мирового уровня и примеры развертывания наших систем HPC».