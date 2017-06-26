Avaya представила линейку телефонов на базе открытых SIP-стандартов

Avaya объявила о начале продаж настольных и конференц-телефонов для операторов связи. С этого момента Avaya в сотрудничестве с компанией BroadSoft производит полный спектр устройств на базе открытых стандартов SIP, проверенных на совместимость с платформой BroadSoft BroadWorks.

Совместимость настольных и конференц-телефонов на базе открытых стандартов SIP с бизнес-платформой BroadSoft – первый значительный шаг к выходу на этот новый для Avaya рынок. BroadSoft является лидером на рынке унифицированных коммуникаций на основе облачных технологий, чью открытую платформу используют 25 из 30 наиболее крупных операторов связи в мире.

Новая линейка Avaya на базе SIP-стандартов включает простые, мощные и доступные пользовательские устройства для широкого спектра сторонних платформ управления вызовами от различных производителей. На текущий момент линейка включает три модели: конференц-телефон, настольный телефон и инновационное настольное устройство Avaya Vantage, анонсированное прошлой осенью. Дополнительные модели для различных бизнес-задач будут добавлены в линейку в течение ближайшего года. Телефоны могут быть легко персонифицированы для использования операторами связи – устройство можно использовать как с собственным логотипом, так и совместно с логотипом Avaya.

«Линейка телефонов Avaya хорошо известна в мире своим качеством и безопасностью. В условиях продолжающегося роста предложений от операторов услуг унифицированных коммуникаций (UCaaS) это логичный шаг для нас, а также великолепная возможность повысить привлекательность для клиентов за счет новой линейки устройств премиум-класса по доступной цене. Мы ожидаем, что сотрудничество с Broadsoft в этом направлении позволит нам совместно упрочить наше лидерство на рынке», сказал Марк Мондэй (Mark Monday), вице-президент и генеральный менеджер Engagement Platforms, Avaya.

«Avaya обладает прочными позициями на мировом рынке. Новая линейка телефонов предоставит широкий выбор клиентам, рассматривающим возможность перехода на услуги облачных операторов, использующих платформу Broadsoft», отметил Марк Бейкер (Mark Baker), директор по развитию бизнеса Broadsoft.

«Рынок SIP-телефонов на открытых стандартах продолжает существенный ежегодный рост, движимый внедрением и развитием технологий облачных коммуникаций и желанием клиентов сохранить инвестиции в пользовательские устройства. Выход Avaya на этот растущий рынок с новой линейкой мощных и одновременно простых SIP-устройств является определенно правильным шагом для компании, которая продолжает оставаться одним из лидеров по объемам поставок настольных телефонов», сказал Мохаммед Алаа Саайед (Mohamed Alaa Saayed), Старший Аналитик, ICT, Frost & Sullivan.