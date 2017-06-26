Ascreen начала сотрудничество с Ecler Pro Audio Products

Ascreen объявила о начале сотрудничества с испанским производителем звукового оборудования Ecler Pro Audio Products, став официальным дистрибутором бренда. Продукция вендора применяется в таких сегментах, как: корпоративный сектор, образование, гостиничный бизнес, ритейл, спорт и социально-культурная сфера.

Ecler – компания с 50-летней историей и опытом реализации проектов по всему миру: от Франции до Сингапура. В продуктовую линейку испанского бренда входят встраиваемые и корпусные акустические системы, аудиоматрицы, усилители и предусилители, микшеры и многое другое.

Партнерство с Ecler дает возможность реализовывать проекты любой сложности силами одного производителя – в продуктовой линейке вендора есть абсолютно все, что может понадобиться при оснащении объекта «звуком». Благодаря этому отпадает и вопрос совместимости элементов акустического решения – все оборудование разработано с расчетом на использование в рамках одной системы и прекрасно взаимодействует между собой. Также системы Ecler позволяют управлять настройками звучания по Ethernet, что сейчас очень востребовано в корпоративном сегменте.

«По нашим прогнозам, спрос на качественный коммерческий звук в ближайшие годы будет увеличиваться. Процессы, которые раньше требовали личного присутствия участников: обучение, переговоры, совещания, консультирование – все чаще происходят дистанционно. И, хотя это не всегда очевидно, одним из ключевых факторов успеха удаленной коммуникации является именно качественная передача звука – мы убедились в этом, оснастив большое количество конференц-залов и переговорных. Еще одна точка развития акустических решений – торговые центры и гостиницы. Важно уметь транслировать звук на несколько зон сразу и управлять всей внушительной аудиосистемой, «разбросанной» в пространстве, из одной точки. Ecler отлично справляется с решением любой из этих задач, и мы видим в партнерстве с этим производителем большие перспективы, как в плане дистрибуции, так и в плане наших собственных проектов», - отметил директор по продажам Ascreen Вадим Ковалдин.