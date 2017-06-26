AOC начала российские продажи мониторов серии AGON с изогнутыми экранами

AOC представила на российском рынке две новых модели в игровой линейке премиум-класса AGON. 31,5-дюймовый AG322QCX с поддержкой разрешения QHD и 27-дюймовый Full HD-монитор AG272FCX уже появились в продаже.

Обе новинки поддерживают технологию AMD FreeSync и частоту обновления экрана 144 Гц. Настраиваемая стойка и большое количество полезных функций помогут не портить зрение и осанку во время затяжных игровых марафонов.

В новых моделях AOC AGON установлены экраны с матрицей VA и соотношением сторон 16:9. 31,5-дюймовый (80 см) AOC AGON AG322QCX поддерживает разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей), а более компактный 27-дюймовый (68,6 см) AOC AGON AG272FCX – Full HD (1920 x 1080 пикселей).

Небольшой радиус изгиба экрана в 1800 мм поможет геймерам с головой окунуться в виртуальные миры, которые заиграют яркими красками благодаря цветопередаче матрицы VA. Ощущение погружения усиливает отсутствие рамок с трех сторон экрана.

Режим Low Input Lag поможет снизить время отклика на действия игрока, функция AOC Shadow Control позволит рассмотреть важные детали, которые скрывались в слишком темных или слишком светлых участках изображения. Переключаться между различными функциями и режимами работы пользователи смогут при помощи специального кнопочного блока AOC QuickSwitch, без долгих манипуляций с экранным меню настроек.

Чтобы игроки не напрягали зрение, новинки поддерживают технологию AOC Flicker-Free и режим AOC Low Blue Light Mode, которые снизят нагрузку на их глаза во время долгих игровых сессий. Фирменная стойка AOC Ergo Base с возможностью изменять высоту, наклон и поворот экрана поможет позаботиться об осанке геймеров. Набор функций новых мониторов не был бы полным без настраиваемой светодиодной подсветки на задней крышке и на нижней рамке экранов, выдвижной подставки для гарнитуры и специальной ручки для переноски.

AOC AGON AG322QCX и AOC AGON AG272FCX уже появились в продаже. Их ориентировочная стоимость составляет 44629 руб. и 33459 руб. соответственно.