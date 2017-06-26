Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы

Addreality объявила о заключении партнерского соглашения с международным производителем электронных устройств Prestigio. Как рассказали CNews В компании, альянс работает над совместными программно-аппаратными решениями в области цифровой рекламы и планирует вывести их на рынок в июле 2017 г.

Компании объединят свои флагманские продукты в области цифровой рекламы и клиентской аналитики: линейку оборудования Prestigio Digital Signage (интерактивные киоски, мультифункциональные экраны, прикассовые дисплеи и пр.) и программное обеспечение Addreality Sphere для управления цифровым контентом.

Программное обеспечение Addreality будет предустановлено на устройствах Prestigio. Единое программно-аппаратное решение позволит не только демонстрировать цифровой рекламный контент, но и создавать его, мониторить эффективность, оптимизировать в реальном времени все цифровые коммуникации, отслеживать количество посетителей и их перемещение, анализировать тренды покупательского поведения с целью увеличения посещаемости и среднего чека.

«Стандартная ситуация в ритейле: компания устанавливает в своих магазинах или банках экраны, потом понимает, что требуется система видеоаналитики для анализа аудитории с целью таргетинга по демографическому профилю или с целью оценки эффективности демонстрируемой рекламы по привлеченному вниманию. Приходится отдельно внедрять систему, подключать к ней все ранее купленные устройства – этот процесс может занимать месяцы. Наше совместное с Prestigio решение значительно ускоряет и упрощает переход на цифровое взаимодействие с покупателями», – сказал Сергей Галеев, генеральный директор Addreality.

Для максимально простой работы с новым решением пользователям будут доступны шаблоны для различных типов и размеров бизнеса, есть готовые сценарии цифровых коммуникаций с клиентами. Для всех заказчиков будет работать горячая линия поддержки на локальном языке региона, что обеспечит пользователей первоклассным сервисом.

«В 2017 наблюдается стабильный рост числа проектов в области Digital Signage, и мы ожидаем не только большого интереса заказчиков к новому решению, но и общего оживления конкуренции на рынке, – отметил Cергей Костевич, CEO Prestigio. – Рынок для подобных решений очень широк: устройства можно использовать в магазинах, в банках, на почте, в аптеках, офисах и т.д. Сейчас мы активно развиваем направление Digital Signage и рассчитываем, что доступность и простота наших совместных с Addreality программно-аппаратных решений позволят клиентам в кратчайшие сроки оценить преимущества цифровых коммуникаций».

Новые совместные продукты Addreality и Prestigio будут распространяться через сеть партнеров - реселлеров и системных интеграторов - обеих компаний в 24 странах, включая страны бывшего СССР, Балтии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Локальные партнеры, помимо продажи самих решений, смогут оказывать дополнительные услуги по созданию контента, интеграционных сценариев, разработке маркетинговых концепций.

Обе компании являются лидерами в своих сегментах рынка: под управлением платформы Addreality работают более 20000 рекламно-информационных инсталляций в 2000 магазинах и торговых точках в России, а устройства Prestigio находятся на рынке более 15 лет и успешно продаются в 30 странах мира.