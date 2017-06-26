«1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

«1С-Рарус» объявила о завершении внедрения системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Новая система, развернутая на 500 рабочих местах, унифицировала и стандартизировала правила ведения кадрового учета и расчета заработной платы. Своевременно рассчитывается зарплата, отпуска и больничные для 17 тыс. сотрудников с учетом 300 видов начислений, 26 видов удержаний и 20 типов отпусков.

Оперативно формируется регламентированная отчетность. Сотрудники предприятия получили удобную систему для финансовых расчетов, а руководство - реальный инструмент для грамотного распределения затрат и подготовки детализированной отчетности для заказчиков - государственных и коммерческих компаний.

В планах на 2017 г. - тиражирование системы еще на два предприятия организации - Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) им. С.М. Кирова и Производственное объединение "Полет" (г. Омск) с общей численностью сотрудников 10 000 человек.

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева является разработчиком и серийным изготовителем РН «Протон», РБ «Бриз-М» и семейства РН «Ангара». Начиная с 1965 г., состоялось 412 пусков различных модификаций РН «Протон».

В состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих РН «Протон», расположенных в Москве и других городах Российской Федерации. Центр имени М.В. Хруничева является владельцем контрольного пакета акций компании International Launch Services - ILS (г. Рестон, США).

«Заказчики предприятия - коммерческие и государственные компании, - сказал директор по информационным технологиям ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Анатолий Мальнев. - Процесс сборки ракеты - это скрупулезный физический и колоссальный интеллектуальный труд сотен высококвалифицированных специалистов предприятия. Специфика нашей работы в том, что мы обязаны предоставлять заказчикам детальную отчетность о трудозатратах специалистов на выполнение каждого проекта. У нас была установлена зарубежная система, которая не поддерживала требования российского законодательства, требовала больших расходов на техническую поддержку и вызывала много вопросов в процессе эксплуатации. Более того, она не отвечала нашим потребностям - в ней не фиксировались трудозатраты специалистов, изготавливающих опытные образцы. Необходимые данные хранились в нескольких базах, функционирующих на разных платформах, что обусловливало сложную интеграционную схему с финансовой системой. Была большая проблема с распределением затрат и получением плановой себестоимости. При сдаче отчетности в контролирующие органы постоянно возникала путаница в цифрах, а на оформление кадровых документов и расчет зарплаты уходило много времени».

Руководство предприятия приняло решение о внедрении информационной системы, которая помогла бы унифицировать методологию кадрового учета и расчета заработной платы, упростила сбор и консолидацию данных со всех филиалов и сократила время на формирование регламентированной отчетности. Для решения поставленных задач было выбрано решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Партнером по внедрению стала компания «1С-Рарус». За 9 месяцев система была развернута на 500 рабочих местах.

В новой системе ведется детальный учет трудозатрат каждого сотрудника, выполняется распределение расходов по местам возникновения затрат и счетов-заказов по сложным алгоритмам, правила которых настраивают экономисты в зависимости от профиля структурных подразделений. Это позволяет руководству предприятия оценивать реальную картину загрузки персонала, оперативно анализировать перерасходы, корректировать работу подразделений и предоставлять заказчикам обоснованные и детальные отчеты о трудозатратах специалистов на выполнение проектов.

Обеспечен оперативный расчет зарплаты, отпусков и больничных для сотрудников ГКНПЦ им. М.В. Хруничева с учетом 300 видов начислений, 26 видов удержаний и 20 типов отпусков, в том числе за работу во вредных условиях труда, на космодроме Байконур и др. Исключено дублирование ввода информации в систему.

Процесс сбора и обработки финансовых данных стал более упорядоченным и понятным. Регламентированная отчетность строго соответствует действующему законодательству РФ и подается в контролирующие органы автоматически из новой системы.

Начальник отдела по расчетам с персоналом ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Татьяна Галеева отметила: «Сегодня система в автоматическом режиме готовит более 100 отчетов. Все процессы организованы централизованно: закрыли табели, рассчитали зарплату, оперативно произвели корректировки. Очень удобная навигация и понятный интерфейс. Первая наша маленькая победа - успешная сдача квартальной отчетности. Сейчас мы активно осваиваем все нюансы работы с системой, но уже уверенно могу заявить, что не представляю, как мы раньше работали без нее».

Директор по информационным технологиям ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Анатолий Мальнев сказал: «Новая система, построенная на базе решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП", существенно упростила работу сотрудников "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Необходимость перехода на современную систему назрела давно и сейчас мы смело можем утверждать, что сделали правильный выбор. Все аналитические данные теперь хранятся в едином формате, что повышает прозрачность расчета себестоимости и увеличивает скорость принятия управленческих решений. Если раньше колоссальное количество времени уходило на расчет зарплаты, страховых взносов, налогов, а затем на устранение выявленных ошибок, то теперь эти задачи выполняются быстрее и качественнее. В наших планах на 2017 год - тиражирование системы еще на 2 наших предприятия с общей численностью сотрудников 10 000 человек: Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) им. С.М. Кирова и Производственное объединение "Полет" (г. Омск)».