YI Technology вместе с Google и Daydream разработает камеру VR180

YI Technology анонсировала новый совместный проект с платформой Daydream - камеру VR180. Это важный шаг в создании качественного 3D видео, доступного любому желающему.

Релиз камеры запланирован на конец 2017 года. Информация о технических деталях, цене и старте продаж будет анонсирована совместно с Google в последней четверти 2017 года.

Представители YI Technology выразили уверенность в том, что совместная работа с Daydream позволит в кратчайшие сроки создать инновационный, но при этом простой в использовании и доступный массовому пользователю продукт.

Камера станет дополнением в линейку решений виртуальной реальности от YI Technology. На данный момент компания запустила два продукта: профессиональную VR камеру YI Halo (совместно с Google) и пользовательскую стриминговую камеру high-end класса YI 360 VR.