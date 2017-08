Paragon Software представила мультиязычное ПО NTFS for Mac версии 15

Paragon Software Group объявила о выпуске Paragon NTFS for Mac 15 – мультиязычное программное обеспечение, обеспечивающее беспрепятственное чтение и запись на носители, отформатированными в файловой системе Windows, в среде macOS.

Новое платформенное ядро программы гарантирует стабильную поддержку современных функций файловых систем, таких как системное сжатие (system compression) в Windows 10, и предоставляет самый быстрый и стабильный доступ к разделам NTFS в macOS. Все функции и опции программы, а также информация о замонтированных разделах и загрузочных дисках теперь доступны в верхней панели инструментов в Mac. Кроме того, в новой версии появились два стиля интерфейса: светлый и темный.

Paragon NTFS for Mac 15 полностью соответствует новой политике безопасности Apple, обеспечивая быстрый, простой и безопасный доступ к NTFS разделам на Mac. После установки продукта никаких специальных действий для получения доступа не требуется - редактируйте, копируйте и создавайте файлы и папки сразу после подключения диска или другого носителя в формате NTFS.

Новые возможности продукта позволяют пользователям решить проблемы редактирования файлов на жестких дисках Windows или других устройствах в формате NTFS с привычным удобством Mac. Новое ядро драйвера позволяет еще быстрее и надежнее работать с NTFS-томами под macOS, и является решением с самой высокой производительностью на рынке.

macOS и включает в себя встроенную поддержку на чтение и запись дисков в формате FAT, по сегодняшним стандартам ограничения на размер файлов, накладываемых FAT, крайне затрудняют кроссплатформенный обмен информацией, особенно при работе с видео высокого разрешения или объемными базами данных. Так как встроенная в Мас поддержка NTFS ограничена только чтением файлов, такое решение, как Paragon NTFS for Mac, просто необходимо для полноценной работы в кроссплатформенной среде.

Новые функции и преимущества Paragon NTFS for Mac 15 включают обновленное устойчивое ядро драйвера, полностью переработанный интерфейс с двумя стилями: темным и светлым, гибкие настройки прав доступа и опций монтирования, поддержку индексирования Spotlight и двойной загрузки Boot Manager с возможностью выбора между операционными системы при старте, быстрый и полный доступ на чтение и запись, легкость установки и использования.

Поддерживаются нелатинские символы и языки: имена файлов и папок в кодировках национальных языков, включая китайский, корейский, японский, русский, французский, испанский, португальский, датский, шведский, норвежский, датский, финский, итальянский, немецкий, польский, арабский, турецкий, греческий. Нет ограничений по размеру файла/раздела: в пределах системных ограничений Mac OS и NTFS.

Paragon NTFS for Mac основан на технологии универсальных драйверов файловых систем, Paragon Universal File System Drivers (UFSD), которая предоставляет высокоскоростной и беспрепятственный доступ (чтение, запись, копирование, редактирование) к томам на всех популярных платформах (Mac, Windows, Linux, Android and DOS). Paragon NTFS for Mac 15 поддерживает все операционные системы от macOS 10.10 до macOS 10.13

Paragon NTFS for Mac 15 доступен по цене 990 руб. Для пользователей, купивших NTFS for Mac 14, версия 15 доступна бесплатно.