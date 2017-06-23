«Гэндальф» перевела учет в ФКГУ «военный клинический госпиталь» на «1С»

«Гэндальф» объявила об успешной реализации проекта по переходу одного из крупнейших военных госпиталей страны ФГКУ «1602 военный клинический госпиталь» в Ростове-на-Дону на ведение бухгалтерского и кадрового учета в программах «1С». Ранее для этих целей учреждение использовало решение «Парус-Бюджет 7».

Причина перехода на «1С» - удобство и практичность использования, а также комплексное сопровождение программы.

ФГКУ «1602 военный клинический госпиталь» - огромное учреждение со сложно структурой управления. В его состав входит более 50 лечебно-диагностических отделений на базе 27 медучреждений по всему Южному федеральному округу. Штат сотрудников- 850 врачей и медсестер, а также административный персонал.

В 2009 году в госпитале началась масштабная перестройка всех сфер деятельности. Были реорганизованы старые подразделения, а также добавлены 27 филиалов других медицинских учреждений со всего ЮФО. Штат сотрудников учреждения увеличился в два раза. К ведению бухгалтерского и зарплатно-кадрового учета в новых условиях руководство госпиталя стало предъявлять самые высокие требования.

В связи с этим был осуществлен переход с программы «Парус-Бюджет 7» на «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8». Программные продукты «Парус» и «1С», предназначенные для ведения учета в бюджетных организациях, обладаю разными особенностями. Для специфики деятельности 1602-го Военного Клинического госпиталя решения «1С» более удобны и практичны в применении.

В рамках перехода на «1С» был осуществлен перенос данных из базы программы «Парус 7» в программу «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8», а также проведено обучение по работе с новым ПО для сотрудников госпиталя. Все работы были проведены ГК «Гэндальф».

Для комплексной автоматизации учета в госпитале дополнительно были внедрены еще несколько специальных решений: «1С:Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8», «1С-Рарус:Амбулатория» и «1С:Медицина. Больничная аптека».

Из-за особенностей ведения учета, статистики и расчета зарплат для военнослужащих в ФГКУ специалистам «Гэндальфа», кроме стандартного обслуживания, неоднократно дорабатывали статистические отчеты и кадровый функционал программ.

Главный бухгалтер госпиталя Юрий Николаевич Мохов сказал: «Практичность ведения учета в «1С» для нашей бюджетно-медицинской сферы – главное достоинство, которое наш бухгалтерский штат отмечает в работе с программами. Также мы довольны высококлассным сопровождением программ, их обновление и доработкой от специалистов обслуживающей компании».