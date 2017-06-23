Cloud4Y представила облачную IT-инфраструктуру. для красноярского агентства поддержки малого и среднего бизнеса

Cloud4Y объявила о предоставлении IT-инфраструктуры как услуги (IaaS) для «Агентства развития бизнеса и микрокредитной компании» (до 16 февраля 2017 «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»).

Красноярский край, в лице Агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю, является единственным акционером «Агентства развития бизнеса и микрокредитной компании». Основными направлениями деятельности Агентства являются финансовая поддержка в рамках государственной программы «Микрофинансирование», предоставление поручительств при получении кредитов, поддержка экспорта, сопровождение закупок, консалтинг и менторство.

В рамках соглашения об обслуживании заказчик получил в аренду виртуальную инфраструктуру для обработки данных на базе Linux-сервера с почасовой оплатой. В качестве платформы виртуализации был выбран продукт международного вендора VMware.

В результате использования облачных технологий Агентство получило возможность оплачивать услуги по факту потребления, в результате чего сократились капитальные затраты (CAPEX) в пользу операционных расходов (OPEX). Гарантия уровня доступности услуг SLA 99,95%, высокая надёжность оборудования и лёгкая масштабируемость делают использование облачных услуг перспективным и удобным решением.