«Волжский трубный завод» сократил время аварийных простоев оборудования с помощью SAP Work Manager

«Волжский трубный завод», входящий в «Трубную Металлургическую Компанию», оптимизировал процесс выявления дефектов оборудования и на 38% сократил аварийные простои за 6 месяцев промышленной эксплуатации SAP Work Manager. Внедрение мобильного решения для контроля состояния оборудования обеспечила компания «Инновэй», сообщили CNews в компании SAP.

Решение позволяет получать заказы на обходы оборудования на мобильные устройства ремонтного персонала и контролировать их выполнение считыванием NFC-меток, уставленных на оборудовании. Также через мобильное устройство обходчик вводит в SAP ERP информацию об обнаруженных дефектах и показания датчиков.

В то же время, предприятию удалось уйти от заполнения бумажных журналов и обеспечить единую систему контроля обходов, фиксацию и анализ выявленных на оборудовании дефектов и сделанных замеров, информация о которых непрерывно поступает в SAP ERP. В системе накапливается реальная статистика по оборудованию, что позволяет планировать его обслуживание, планово-предупредительные ремонты, заказ запчастей.

«Анализ изменения параметров состояния оборудования позволит точно планировать ремонты и в перспективе перейти на обслуживание и ремонт оборудования по техническому состоянию. Это более выгодно не только с точки зрения снижения затрат, но и обеспечения надежности», — подчеркнул начальник службы планирования технического обслуживания и ремонта «Волжского трубного завода» Евгений Юдин.

«Таких результатов по итогам внедрения SAP Work Manager позволили добиться новый уровень прозрачности бизнес-процессов и рост мотивации сотрудников, — отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP СНГ. — С помощью SAP Work Manager “Волжский трубный завод” показывает пример проактивного подхода к управлению рисками, снижению эксплуатационных затрат и обеспечению непрерывности производства».

«Совместные усилия сотрудников “Волжского трубного завода”, хорошо понимающих требования предприятия, и специалистов “Инновэй”, уже обладающих широкой экспертизой внедрения SAP Work Manager, позволили быстро адаптировать решение и начать его эксплуатацию. Проект является одним из примеров грамотной организации работ и профессионального их выполнения со стороны заказчика», — считает Алексей Суслов, директор по технологиям «Инновэй».

В 2017 г. планируется тиражирование проекта на другие цеха «Волжского трубного завода».

«Применение таких технологий в производственных процессах заводов создает основу для перехода к цифровым технологиям, лежащим в основе предприятий будущего и Industry 4.0», — убежден Юрий Огурцов, заместитель генерального директора ТМК по информационным технологиям.