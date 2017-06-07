«Транстелеком» запускает мобильного оператора «TTK Mobile»

Компания «Транстелеком» выходит на рынок мобильной связи: новый продукт для физических лиц «TTK Mobile» появится летом 2017 г. Партнером, предоставляющим инфраструктуру для реализации виртуального оператора мобильной связи (MVNO) стала компания Tele2, сообщили CNews в ТТК.

Летом «ТТК Mobile» станет доступен жителям Ростовской области и Краснодарского края. Они смогут пользоваться услугами мобильной связи на всей территории России без роуминга. Жители этих регионов уже сейчас могут оформить предзаказ на SIM-карту и стать одними из первых абонентов «ТТК Mobile».

В четвертом квартале 2017 г. ТТК планирует представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать в себя три услуги: мобильная связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное использование услуг позволит получить скидку и сэкономить. По задумке компании, все услуги будут привязаны к единому счету, что, как ожидается, сделает продукт от ТТК удобным для использования всеми членами семьи.

В течение года продукт будет запущен на всей территории совместного присутствия ТТК и Tele2. Действующие клиенты ТТК и новые абоненты смогут выбрать подходящее по объему услуг и стоимости предложение из линейки тарифных планов.

При запуске мобильного оператора «Транстелеком», в первую очередь, ориентируется на города с наличием собственной абонентской базы, но при этом не будет ограничиваться массовым сегментом. Оператор планирует предлагать услуги мобильной связи в сегментах B2B и M2M, в том числе с использованием технологии LTE-450.

«Наша цель — дать клиентам продуктовый портфель, содержащий в себе все лучшее, что есть сейчас на телеком-рынке. Весной мы уже запустили сервис интерактивного телевидения, абонентская база которого активно растет, теперь на очереди — мобильная связь, — отметил президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов. — Мы рассчитываем, что в течение пяти лет проникновение услуги “ТТК Mobile” в абонентскую базу ШПД “Транстелекома” превысит 40%».

«Мы продолжаем создавать новые MVNO-проекты и считаем это направление одним из ключевых в развитии нашего бизнеса. Tele2 предоставляет своим партнерам сотовую инфраструктуру и должный уровень поддержки, что фактически позволило компании стать “фабрикой” MVNO-операторов. Партнерство с “Транстелекомом” дает нам возможность реализовать еще один проект федерального масштаба в этой сфере», — отметили в Tele2.