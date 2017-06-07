Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica

Компания Mail.Ru Group в сотрудничестве с DIS Group, мастер-дистрибьютором американской компании Informatica (игрока рынка систем управления данными), реализовали нативную интеграцию Informatica с СУБД Tarantool. Связка Informatica и Tarantool может использоваться в корпоративном ландшафте как решение для создания операционного слоя хранения и обработки данных in-memory, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Интеграция позволила в ряде сценариев на порядок ускорить процессы обеспечения данными критически важных бизнес-систем. В число таких сценариев входит трансформация и передача данных между системами управления предприятием (ERP) SAP, Microsoft, Oracle и IBM, системами управления клиентами (CRM), хранилищами данных — например, HP Vertica, Teradata, Exadata. Благодаря этому конечные потребители данных смогут получать актуальную информацию о различных системах и бизнес-процессах и, как следствие, быстро принимать управленческие решения. Интеграция была выполнена специалистами DIS Group.

«Синергия Informatica и Tarantool позволяет повысить скорость анализа при решении целого ряда бизнес-задач: расчета клиентской аналитики, формирования персонифицированных контекстно-зависимых предложений в режиме реального времени, формирования оперативного анализа и управленческой отчетности, в том числе и для Центробанка и других регулирующих органов. Использование связки данных инструментов обеспечит высокую скорость принятия решений и разработки, прозрачность, простоту и удобство дальнейшей поддержки», — подчеркнул Максим Семиренко, руководитель по продажам решений Informatica в DIS Group.

«Tarantool как транзакционная СУБД традиционно использовался в компаниях телекоммуникационной и финансовой отрасли. Интеграция с Informatica открыла новые горизонты: теперь наша СУБД встроена в процесс обеспечения быстрой аналитики, которая востребована во всех отраслях экономики — от нефтегазовой и энергетической отраслей, тяжелой и обрабатывающей промышленности до сельского хозяйства, розничной торговли и транспорта», — заявил Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.