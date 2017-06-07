«Т Плюс» стала партнером фонда «Сколково»

Фонд «Сколково», группа «Т Плюс» и «ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов, директор по развитию группы «Т Плюс» Виталий Аникин и управляющий директор «ИТ Плюс» Александр Антонов.

В соответствии с соглашением, группа «Т Плюс» создаст на территории инновационного центра «Сколково» партнерский центр — обособленное подразделение «ИТ Плюс». Ожидается, что в течение ближайших трех лет численность партнерского центра превысит 20 человек, объем инвестиций составит более 260 млн руб.

К основным направлениям деятельности партнерского центра относятся системы моделирования диагностики оборудования и бережливого производства, цифровизация эксплуатационной документации, а также развитие корпоративных информационных систем.

Директор по развитию группы «Т Плюс» Виталий Аникин отметил: «Уровень применения ИТ и средств автоматизации напрямую влияют на эффективность производственных и организационных процессов в энергетике и теплоснабжении. Уверен, что сотрудничество с инновационном центром “Сколково” откроет для нас новые возможности по применению современных ИТ-подходов, в том числе при транспортировке и преобразовании электрической и тепловой энергии».

Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», со своей стороны заявил о том, что со стороны энергетики появляется реальный спрос на инновационные технологии. Для дальнейшего развития энергетических компаний ключевым становится получение цифровой информации, ее обработка и автоматизация принятия своевременных решений, при этом не стоит забывать про безопасность в стратегической отрасли, считает топ-менеджер.

«В электрических сетях необходимо переходить от пилотных внедрений и цифровизации отдельных подстанций к полномасштабной модернизации электрических сетей. В генерирующих компаниях основной задачей является дальнейшая оптимизация работы оборудования электростанций и тепловых сетей. Это невозможно без использования технологий промышленного интернета и последующей связи его с пользовательским интернетом вещей, — убежден Олег Дубнов. — Компания “Т Плюс” находится в авангарде движения по внедрению информационных технологий в энергетике. Уверен, что в тесном взаимодействии со сколковскими резидентами коллеги смогут достичь тех амбициозных целей, которые перед собой ставят».