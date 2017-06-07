SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition

«Прософт-Системы» провела успешное тестирование совместимости SCADA-системы RedKit с российской операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» производства НПО РусБИТех (Москва).

Программный комплекс RedKit SCADA предназначен для создания информационно-управляющих систем автоматизации на объектах энергетики и промышленности. RedKit версии 1.2 была запущена на «Astra Linux Special Edition» версии 1.5 (релиз «Смоленск»). Тестировались сбор, хранение и обработка данных онтроллеров ARIS и REGUL, корректность работы графического интерфейса, резервирование модулей системы, работа системы разграничения доступа, а также функционирование системы в режиме распределенного кластера.

Работа RedKit проверялась в режиме распределенной установки на различных ОС (Astra Linux Special Edition, Microsoft Windows Server 2012 SP2, Ubuntu 14.04 LTS).

По результатам тестирования ПО RedKit под управлением Astra Linux соответствует техническим условиям на программный комплекс.

В дальнейшем RedKit будет рекомендована к использованию совместно с российской операционной системой «Astra Linux Special Edition» (АО «НПО РусБИТех», Москва) для обработки информации ограниченного доступа, включая государственную тайну до степени секретности «совершенно секретно» включительно.

Директор Центра компетенции по Astra Linux Мылицын Р.Н. отметил: «Применение RedKit на операционной системе Astra Linux позволяет выполнить требования 31 приказа ФСТЭК и обеспечить защиту критической информационной инфраструктуры объектов промышленности».

Заявление о включении RedKit в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России будет подано в ближайшее время.