«Ростелеком» впервые в ЮГРЕ представил единую геоинформационную систему «РусГИС»

Провайдер цифровых сервисов страны компания «Ростелеком» впервые для Ханты-Мансийского автономного округа представила Единую геоинфррмационную платформу «РусГИС». Единая геоинформационная система региона может выступать как национальная геоаналитическая платформа для отраслевых решений, геосервисов и данных. Программно-технологический комплекс позволяет собирать, группировать и анализировать данные из различных источников, предоставляет возможность осуществлять межведомственное взаимодействие в части, касающейся геоданных и геосервисов, сообщили CNews в «Ростелекоме».

«На базе нашей платформы реализуются геоинформационные системы в сферах: земельно-имущественных отношений, лесного хозяйства, дорожного хозяйства, сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, телекоммуникаций и других. Платформа “РусГИС” может быть использована для решения комплексных задач мониторинга территорий, связанных со сбором, хранением и обработкой больших объемов данных. Мы готовы представить полноценное ИТ-решение по управлению ресурсами для региона или компании любого масштаба», — заявил Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома».

В состав платформы «РусГИС» входит программное обеспечение, предоставляющее функции геопортала, интеграции с внешними информационными системами, мобильный клиент, сервисы геокодирования, заказа дистанционного зондирования земли, подсистемы аналитики пространственных данных. В облачном сервисе «РусГИС» доступны векторная карта Российской Федерации и покрытие всей территории России космоснимками.

Платформа «РусГИС» разработана компанией «Ростелеком» на основе свободного программного обеспечения и включена в реестр «Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Система постоянно модифицируется и оптимизируется, отметили в «Ростелекоме». Одной из последних разработок является создание модуля «Имущественный комплекс», который направлен на выявление объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, путем анализа расхождений сведений кадастра недвижимости, реестра прав и сведений об объектах налогообложения и ФНС.