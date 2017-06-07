Пополнение счета пользователя госсистемы «Платон» доступно с мобильного телефона

Для грузоперевозчиков открыта услуга для пополнения расчетной записи в системе «Платон» и оплаты оформленных маршрутных карт удаленно с лицевого счета мобильного телефона. Сервис доступен для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Поставщиком данного технологического решения стала группа «МОБИ.Деньги».

Внести средства со счета мобильного телефона грузоперевозчики могут, воспользовавшись ссылкой на сайте системы «Платон» в разделе «Реквизиты для оплаты» или на сайте партнера проекта – группы «Моби.Деньги», в разделе «Оплата услуг».

При проведении операции для пополнения расчетной записи необходимо указать номер свидетельства о регистрации транспортного средства и госномер автомобиля, и для оплаты маршрутной карты ее номер. Также необходимо указать номер телефона, с баланса которого будут списаны денежные средства.

Минимальная сумма пополнения – 10 руб., максимальная – 15 тыс. руб.