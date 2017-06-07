Независимый аудит от MOAT станет доступен всем рекламодателям в myTarget

В рекламном кабинете myTarget появилась возможность получить доступ к результатам независимого аудита видимости рекламы, размещенной на площадках Mail.Ru Group. Аналитику предоставляет компания MOAT, игрок рынка аудита качества рекламы, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

По задумке компании, рекламодатели, получая автоматизировано независимые данные о видимости рекламы и внимании к ней аудитории, смогут проверять эффективность рекламных площадок, оперативно отслеживать реакцию аудитории и, как следствие, оптимизировать кампании и использование бюджета.

Так, включив «Аудит видимости», рекламодатель сможет самостоятельно отслеживать видимость своей рекламы (viewability) и взаимодействие пользователей с ней. В число метрик входят все видимые показы рекламного контента, верифицированные видимые показы, показы в неактивной вкладке, вне зоны видимости, в зоне видимости менее 50% рекламы, видимые показы длительностью менее одной секунды.

«Мы хотим сделать российский рекламный рынок более прозрачным, поэтому рекламодатели, использующие myTarget, получат доступ не только к таргетированной рекламе на площадках Mail.Ru Group, включая социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, но и к метрикам, позволяющим оценить качество инвентаря. Реклама в соцсетях пользуется большой популярностью на российском рынке, но до этого момента ни один сервис не предоставлял независимую аналитику по взаимодействию пользователей с ней на этих площадках. Наши клиенты получат такие данные», — заявила Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group.

Настройка аудита видимости реализована для форматов: видеобаннеры и баннеры HTML5 размером 240*400 пикселей, размещенные в социальных сетях и других сервисах Mail.Ru Group; видеобаннеры и баннеры HTML5 размером 300*300 пикселей на главной странице портала Mail.Ru.

«Аудит видимости» доступен в myTarget по запросу с 1 июня, по результатам тестирования опция будет запущена в интерфейсе для всех пользователей. Ранее аналитика от MOAT была доступна только клиентам системы гарантированных закупок рекламы.