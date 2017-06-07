«Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

«Народный банк Казахстана» принял решение о продлении лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset.

Как отмечается, «Народный банк Казахстана» — старейший финансовый институт, лидирует по обслуживанию платежных карточек с долей на рынке в 45,6%. Количество пользователей системы интернет-банкинга для физических лиц составляет 1 млн казахстанцев.

«Сложно переоценить роль информационной безопасности в финансовом секторе в настоящий момент, мы видим угрозу со стороны хакеров и поэтому укрепляем свою киберзащиту, полагая, что успех бизнеса во многом зависит от надежности в виртуальном пространстве, — отметил Куат Кусаинбеков, заместитель председателя правления «Народного банка Казахстана». — За время использования антивирусная защита Eset NOD32 полностью оправдала наши требования к эффективности, удобству эксплуатации и администрирования, поэтому в этом году мы продлеваем лицензии».