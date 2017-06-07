Московский НТЦ «Измеритель» поставил на рынок первую партию фискальных накопителей

Московский научно–технический центр «Измеритель» объявил о поставке на рынок первой партии фискальных накопителей. Объем партии составил 20 тысяч фискальных накопителей. До 1 июля 2017 года компания поставит на рынок еще порядка 100 тыс. экземпляров.

Фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных, а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных.

Размер устройства составляет 30 х 30 х 9 мм. Внешне ФН похож на ЭКЛЗ. Он имеет схожий размер и в случае модернизации устанавливается в тот же разъем.

«Появление ФН нашего производства поможет ускорить переход российского ритейла на новый порядок применения ККТ», - отметил генеральный директор НТЦ «Измеритель» Андрей Журавлев.

Стоимость фискального накопителя производства НТЦ «Измеритель» составляет менее 6 тысяч рублей (срок действия 12 месяцев).

В государственный реестр Фискальных накопителей ФН-1 внесен 31 марта 2017 года, до этого единственным поставщиком выступала компания «РИК».

НТЦ «Измеритель» — это ведущее российское научно-техническое предприятие по производству электротехнической продукции с более чем 25-летней историей. Входит в группу компаний «ШТРИХ-М» и специализируется на производстве ККТ, весовой техники, торгового оборудования, приборов для оснащения транспорта, решений для организации парковочного пространства. Производство электроники НТЦ «Измеритель» осуществляет в России на собственных заводах. На предприятиях работает более 1000 специалистов. Среди них лучшие в своей области конструкторы, инженеры и программисты, обладающие большим практическим опытом и академическим образованием лучших технических вузов страны. НТЦ «Измеритель» обладает лицензиями ФСБ на разработку, производство и продажу средств криптографии.