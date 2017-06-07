«МайТэк» автоматизировала управление кадровыми процессами в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро»

Компания «МайТэк» завершила внедрение технического решения «Кадровые процессы» для кадровой службы «Раменского приборостроительного конструкторского бюро» (РПКБ). В ходе проекта были разработаны 3 процесса по работе с кадровым резервом и персоналом компании. Проект запущен в промышленную эксплуатацию, рассказали CNews в «МайТэк».

Политика РПКБ по отношению к персоналу является составной частью общей стратегии предприятия. Основу работы с кадрами составляют сохранение квалифицированных работников, непрерывное повышение профессиональной квалификации и компетентности специалистов, формирование кадрового резерва из числа собственных специалистов предприятия и привлечение молодых выпускников вузов.

Основную часть работ с персоналом РПКБ теперь проводит в ECM-системе Directum. Компания автоматизировала 3 бизнес-процесса по работе с кадрами на базе технического решения «Кадровые процессы». Интегратором решения выступила компания «МайТэк»

В ходе исследования специалисты «МайТэк» досконально изучили процессы поиска и подбора персонала, процедуры приема работников РПКБ. На основе полученных данных была выполнена модификация технического решения «Кадровые процессы» и его адаптация под требования компании.

В ходе проекта автоматизированы: заявки на поиск и подбор персонала; заявки на прием работника; заявки на кадровое перемещение, перевод, изменение условий оплаты труда, установление доплат, надбавок.

С внедрением проекта специалисты бюро получили инструмент управления кадровыми процессами, обладающий четкой маршрутизацией, строгим распределением полномочий и назначением ответственных за каждый этап процесса — от сбора, согласования и утверждения заявок на поиск новых сотрудников до назначений специалистов на новую должность.

«Единая база с множеством данных по сотрудникам позволяет прогнозировать направления кадровой политики относительно кадров с привязкой к стратегическим бизнес-целям компании — от привлечения лучших специалистов до точного планирования предстоящих потребностей в персонале. Кроме того, мы смогли избежать системных проблем согласования за счет прозрачности всех процессов», — заявила Ольга Гореликова, начальник отдела управления персоналом РПКБ.

В перспективе «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» планирует настроить интеграцию с корпоративным порталом, с которого в автоматическом режиме будут поступать и отправляться по маршруту заявки от тех работников, кто не зарегистрирован в системе Directum, а также расширить перечень автоматизированных кадровых процессов.