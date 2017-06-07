LG представила в России ультраширокие мониторы 29UM69G И LG 34UM69G

LG Electronics представила на российском рынке мониторы серии LG UM69G в диагоналях 29 и 34 дюйма, которые благодаря минимальному времени отклика 1 мс и IPS матрице позволяют оценить игровую графику в полном масштабе.

При включенной функции «Уменьшенный шлейф изображения» происходит эффект вставки черного изображения за счет кратковременного отключения подсветки, что аналогично двукратному увеличению кадровой частоты. Поскольку в период загорания и затухания жидких кристаллов подсветка отключена, размытость изображения движущегося объекта уменьшается, время отклика сокращается.

Режим динамической синхронизации движения позволяет пользователям мгновенно атаковать противника без задержки. Данный режим синхронизирует ощущения геймера в реальном времени с происходящим в игре за счет минимизации задержек ввода.

В играх-шутерах функция «Стабилизатор черного» дает игрокам полную видимость даже в самых темных сценах. Это устройство автоматически определяет темные области и делает их ярче, так что игрок сможет найти врагов, прячущихся в темноте, раньше чем они начнут нападение. Благодаря технологии синхронизации с AMD видеокартами, AMD Free Sync, можно проходить любую игру высокого уровня без задержек и разрывов, которые появляются из-за различия между частотой кадров, выдаваемых видеокартой и частотой обновления монитора.

Дизайн мониторов LG 29UM69G и LG 34UM69G совместим с любым игровым оборудованием. Агрессивный красно-черный цвет и V-образная ножка создадут необходимый настрой для игры.