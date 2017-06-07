Исследование: российский бизнес перейдет к адаптивной модели управления в ближайшие три года

Согласно итогам аналитического исследования Superjob и Microsoft «Трансформация моделей управления: факторы влияния, тенденции, инструменты», переход от традиционной устаревшей к новой адаптивной модели управления бизнесом в России произойдет в ближайшие три года.

Исследование проводилось во всех округах Российской Федерации. В ходе исследования были опрошены представители экономически активного населения РФ в возрасте 18—54 года, имеющие постоянную работу (2000 респондентов в каждом опросе), менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала (500 респондентов в каждом опросе) и руководители компаний и их заместители (100 респондентов в каждом опросе). Опрос проводился в виде онлайн-анкетирования и телефонного интервью (для руководителей). Размер компаний — крупный, средний и малый бизнес. Тип опроса — шкала Лайкерта.

Первоочередной задачей на этом пути респонденты (78% руководителей, 53% сотрудников и 71% менеджеров по работе с персоналом) считают внедрение технологий для совместной и мобильной работы. Конкурентное преимущество получат те компании, руководители которых первыми начнут трансформировать корпоративную культуру в ответ на запрос сотрудников и менеджеров по работе с персоналом, — об этом заявили более 50% участников опроса.

По мнению сотрудников, компании должны стимулировать «желание созидать»: для этого необходимо поощрять самостоятельность и инициативность сотрудников (за это высказались 50% опрошенных) и создавать условия для эффективного взаимодействия между отделами (46% респондентов считают это «максимально полезным»). Задача новых технологий — не только упростить коммуникации между сотрудниками, но и сделать их более неформальными (40%).

«На пути к цифровой экономике руководители российских компаний отмечают два стратегических направления для развития: создание новых продуктов и услуг (63%) и повышение конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках (40%), — сказала Наталия Годжаева, генеральный директор Superjob. — Переход на адаптивную модель управления — главное условие для выполнения этих задач. Мы видим, что руководители с осторожностью относятся к изменениям, касающимся непосредственно управления персоналом, так как боятся потерять контроль управления. Однако вырваться вперед смогут те, кто не побоится изменений. Важно, что почти треть уже осознают необходимость трансформаций, а значит, отечественный бизнес движется к новой, прогрессивной форме трудовых отношений».

Чаще остальных о необходимости перемен говорили россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Это поколение призывает отказаться от должностных барьеров, готово обучаться, осваивать новые технологии и смежные компетенции любыми способами. Молодые сотрудники также в наибольшей степени страдают от низкого уровня вовлеченности и отсутствия коммуникаций между отделами.

Оценивая текущую ситуацию в своей компании, сотрудники чаще всего отмечают положительные изменения для организации совместной работы: порталы для ведения совместных проектов, командные мессенджеры (есть или внедряются в 41% организаций), возможность доступа к необходимым программам, данным или документам вне офиса и с любого устройства (29%).

Признаки корпоративной культуры нового типа отмечают лишь 19% сотрудников и 31% HR, 13% и 20% тех же категорий респондентов считают свой офис современным (с неформальными пространствами, учетом потребностей и интересов сотрудников в планировании помещений и режима работы, с обновленным дизайном). Позитивные изменения корпоративной культуры и организации комфортных условий труда наиболее ярко выражены в таких отраслях, как информационные технологии, телекоммуникации, сфера услуг (консалтинг, дизайн, финансы, маркетинг, лизинг и др.).

«Microsoft осознает важность перехода к адаптивной модели управления и готов делиться наработанной экспертизой. Активное использование собственных технологий является одним из основных инструментов поддержания культуры инноваций и сотрудничества, — сказал Олег Коверзнев, директор по продвижению информационных офисных систем Microsoft в России. — Обновленный дизайн московского офиса и экосистема сервисов Office 365 создают уникальную рабочую атмосферу как в виртуальном, так и в физическом пространствах. Уже сегодня мы можем оценить результаты проекта реновации как положительные. Основные показатели удовлетворенности сотрудников работой в компании значительно выросли: мотивация — на 24 пункта, уровень сотрудничества — на 20 пунктов, продуктивность — на 12 пунктов».