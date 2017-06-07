Huawei открыла многофункциональный центр на Тверской

Huawei объявила об официальном открытии первого специализированного многофункционального центра на территории России. Это первый объединенный шоу-рум, сервисный центр и магазин компании в Москве.

Многофункциональный центр располагается по адресу: ул. Тверская, д. 28 к. 1 на первом этаже исторического здания и занимает площадь 274 кв. м. Время работы центра: с 9.30 до 21.00 без выходных и перерывов на обед.

В шоу-руме представлены товары брендов Huawei и Honor, которые можно приобрести. Новинки появляются в шоу-руме сразу после официального запуска в России.

В сервисном подразделении оказывается полный спектр услуг по постпродажному обслуживанию продукции. В том числе, посетители могут воспользоваться услугой «экспресс-ремонта», которая будет оказана в течение 30-120 минут в зависимости от загруженности команды инженеров и сложности выполняемой работы. Услуга распространяется как на гарантийные, так и на негарантийные случаи и не требует доплаты за срочность.

Центр оборудован учебным залом, где будут проводиться различные тренинги и мастер-классы как для партнеров и сотрудников компании (специалистов горячей линии, продавцов, менеджеров и др.), так и для обычных посетителей.

Раз в месяц в многофункциональном центре будут проходить Дни сервиса Huawei. Только в эти дни все пользователи Huawei и Honor смогут совершенно бесплатно воспользоваться следующими услугами: диагностика состояния устройства, обновление программного обеспечения, очистка памяти, удаление загрязнений с корпуса устройства и др., а также смогут получить рекомендации по оптимальному использованию устройств. В этом месяце Дни сервиса проходят с 7 по 9 июня.

По всей России компания Huawei авторизовала более 90 сервисных центров, где можно отремонтировать мобильные устройства Huawei и Honor. Также возможна курьерская доставка устройства в сервисный центр и обратно.