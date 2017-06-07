Hitachi Content Platform предлагает архивное хранение за одну пятую стоимости общедоступного облака

Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявила о появлении новинок в портфеле продуктов объектного хранения данных Hitachi Content Platform (HCP). Для поиска новых источников прибыли HDS рекомендует бизнесу использовать облачные технологии, а для получения уникальных знаний о рынке – функции аналитики. Кроме того, новинки в ряду HCP позволят компаниям снизить риски за счет дополнительной защиты данных.

В цифровую эпоху «традиционные» организации приступают к преобразованиям для того, чтобы сохранять конкурентоспособность рядом с новыми цифровыми компаниями. Необходимую гибкость и маневренность им могут дать облачные технологии.

Новые решения HCP позволяют увеличить доступную емкость хранилища до 400% на кластер, а емкость узла хранения данных на 67% благодаря использованию накопителей объемом 10 ТБ. Кроме того, данные решения позволяют в 2 раза увеличить максимальное количество объектов на каждом узле, а также предлагают упрощенную модель лицензирования программного обеспечения. Благодаря этому бизнес получает возможность более чем в пять раз сократить затраты на системы хранения данных, что позволит сэкономить более 60% TCO по сравнению с общедоступным облаком для корпоративных приложений.

«Мы в очередной раз поднимаем планку для объектных систем хранения данных в рамках нашего уникального, интегрированного модельного ряда решений Hitachi Content Platform, – сказал Петер Сьоберг, CTO HDS по облачным и мобильным технологиям. HCP создает оптимальную экосистему для поддержки приложений, ориентированных на работу с контентом, с использованием новых «облачных» сценариев и рабочих нагрузок. Кроме того, эти решения централизуют безопасность гибридных облачных хранилищ и помогают учитывать конкретные пожелания заказчиков. Все это позволяет бизнесу быстрее реагировать на изменения рынка и оптимизировать затраты».

Портфель решений HCP представляет собой комплексное решение, которое позволяет бизнесу отказаться от изолированных хранилищ. Помимо этого, решения автоматизируют совместную работу пользователей с контентом, обеспечивают соответствие требованиям регулирующих органов и требованиям к корпоративному управлению. Немаловажно, что решения линейки HCP качественно защищают конфиденциальные данные и упрощают управление в рамках частной, гибридной или мультиоблачной среды. Инновационные поисковые и аналитические возможности, в свою очередь, позволяют компаниям получать ценные уникальные сведения о рынке и своих клиентах.

В модельный ряд HCP входит HCP Anywhere для синхронизации, совместного использования и обеспечения защиты файловых данных, Hitachi Data Ingestor (HDI) – масштабируемый шлюз к облачным файловым хранилищам, а также Hitachi Content Intelligence – инструмент для быстрого извлечения аналитики из хранилищ данных.

Для современных ИТ-сред постоянной доступности HCP предлагает целый ряд улучшений с точки зрения надежности, доступности, безопасности и гибкости. Для конфигураций с несколькими объектами в HCP добавлена поддержка географически распределенного избыточного кодирования (Erasure Coding), что уменьшает объемы служебных данных и совокупную стоимость владения (TCO), а также обеспечивает более быстрое восстановление информации. Восстановление поврежденных файлов может производиться из хранилищ в различных географических регионах вместо использования полностью дублирующих друг друга площадок. Это позволяет обеспечить доступность данных в случае сбоев.

В зависимости от требований бизнеса и требований к производительности пользователям HCP предлагается выбор между технологией Erasure Coding и защитой данных с использованием RAID. Новая версия еще больше повышает удобство обслуживания ИТ-систем и возможности мониторинга. Чтобы предоставить заказчикам дополнительную гибкость, в состав HCP был добавлен KVM Hypervisor – это дополнительно снижает совокупную стоимость владения и расширяет возможности программно-определяемого решения. Бизнесу с особенно высокими требованиями к безопасности HCP может предложить выделенный порт управления, позволяющий изолировать пользовательский трафик и трафик администрирования.

Благодаря Hitachi Data Ingestor организации могут значительно снизить свои риски и затраты, а также упростить предоставление ИТ-услуг географически распределенным офисам и пользователям облачных сервисов. В число новых функций входят передача файлов на HCP сразу несколькими частями для более быстрой выгрузки больших файлов (таких, как видео). А также упрощенный механизм разрешения конфликтов при совместном доступе к контенту, улучшения в механизме универсальной миграции файлов для повышения производительности, и обновленные алгоритмы вычисления криптографических хэш-сумм для защиты от атак на программном уровне.

Hitachi Content Intelligence – это поисковое и аналитическое решение, анонсированное в ноябре 2016 года, является дополнением к портфелю, который дает бизнесу возможность извлекать ценные знания о рынке и клиенте из своих данных. Подробную информацию можно найти в полном пресс-релизе по ссылке

Новое в Hitachi Content Platform Anywhere – обновление в основном опирается на новые возможности HCP Anywhere, анонсированное в прошлом месяце. Обновленное решение помогает бизнесу совершенствовать возможности электронной рабочей среды.