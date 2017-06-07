De Novo начинает строительство второй очереди ЦОД

Компания De Novo, оператор ЦОД и провайдер облачных сервисов в Украине, приступила к проекту расширения собственного коммерческого дата-центра. Новый ЦОД компании значительно изменит портфель предоставляемых услуг и позволит обслуживать новые сегменты украинских потребителей, сообщили CNews в De Novo.

Первый дата-центр De Novo, соответствующий уровню надежности Tier III согласно классификации Uptime Institute, был сдан в промышленную эксплуатацию в ноябре 2010 г. Этот объект был построен в соответствии с требованиями НБУ. Клиентская зона, состоящая из 33 экранированных модулей, позволяла украинским банкам располагать на его площадке свое оборудование. Более чем за шесть лет работы этот дата-центр не прерывал подачу сервиса пользователям ни на секунду.

Новый ЦОД предназначен для обслуживания тех заказчиков, чье оборудование можно размещать в помещениях с коллективным доступом. Дата-центр будет состоять из четырех машинных залов с общей вместимостью до 170 стойко-мест. Расчетная мощность ЦОД составляет 1,25 МВт. Уровень надежности нового объекта будет также соответствовать требованиям Tier III, как и работающего ЦОД, рассказали в компании.

Как отмечается, благодаря опыту, наработанному службой эксплуатации ЦОД De Novo за годы работы, и эффективному использованию существующих технических ресурсов (энерговводы и трансформаторная группа, дизель-генераторы, источники бесперебойного питания, система мониторинга и диспетчеризации, пул каналов связи от более чем десяти телеком-операторов) стоимость нового проекта удалось значимо снизить. Этот выигрыш найдет отражение в ценовой политике компании, указали в De Novo.

«Почти семь лет безукоризненной работы дата-центра отлично иллюстрируют качество наших услуг, — прокомментировал событие Сергей Карпенко, исполнительный директор De Novo. — Следующий этап строительства — шаг, который позволит нам поддерживать позицию и в будущем, предоставляя услуги еще большему количеству компаний».

По планам компании, первых клиентов новый ЦОД сможет принять уже в первом квартале 2018 г.