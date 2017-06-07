«АйТиПроект» развернул RFID-систему в «шоу-руме» технологий для ритейла «Первого БИТа»

Компания «АйТиПроект», российский разработчик и интегратор решений на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), развернула RFID-систему в «шоу-руме» технологий для ритейла компании «Первый БИТ». Об этом CNews сообщили в «АйТиПроекте».

Главная цель проекта «Магазина будущего», запущенного «Первым БИТом» — аккумулировать все современные технологии розничной торговли на одной демонстрационной площадке для показа потенциальным клиентам. «АйТиПроект» выступила партнером и экспертом данного проекта по использованию технологии радиочастотной идентификации (RFID) для автоматического отслеживания движения товаров в цепочке поставок современного магазина, а также для сбора и анализа информации о поведении покупателей в процессе совершения покупок.

На площади демонстрационного магазина развернута RFID-система на базе платформы ITProject RFID Server, которая покрывает все бизнес-процессы в розничном магазине, начиная с приемки, маркировки и размещения товаров и заканчивая продажей на кассе и инвентаризацией. RFID-технология позволяет автоматически отслеживать в режиме онлайн перемещение товара по зонам (со склада в торговый зал, примерочную и т.д.), показывая, где какой товар находится в текущий момент времени, рассказали в компании.

«Умные полки», установленные в шоу-руме, показывают местоположение того или иного товара и сигнализируют о необходимости их пополнения, если товар заканчивается. «Умные витрины» выводят покупателю информацию о товаре, который его интересует. В магазине также установлена «умная примерочная», в которой считываются метки товара, с которым покупатель в нее заходит, а информация о товаре передается на планшет консультанта в торговом зале, чтобы, в случае необходимости, он смог оказать оперативную помощь покупателю.

Установленная в демонстрационном магазине RFID-система позволяет осуществлять практически мгновенный расчет на кассе за приобретенный товар без необходимости выкладывать его на кассовый прилавок и выполняет функцию противокражной защиты. Плюс к этому RFID-технология позволяет отслеживать движение покупателя по торговому залу при наличии у него карты лояльности магазина и перемещение персонала, формируя отчеты по учету рабочего времени.

В проекте использовано RFID-оборудование производства компаний Zebra Technologies и Nordic ID.

«В RFID-системе демонстрационного магазина компании “Первый БИТ” мы использовали соответствующие функциональные модули платформы ITProject RFID Server и технологические решения, которые были наработаны нами за годы внедрения RFID-технологии. Шоу-рум технологий для ритейла компании “Первый БИТ” — это первый в России подобный проект, в котором мы приняли участие. Он будет развиваться, в том числе будет дополняться функциональность RFID-системы», — заявил Алексей Писаревский, генеральный директор компании «АйТиПроект».