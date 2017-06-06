«Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Теперь водители будут видеть, где можно поставить машину, и смогут сэкономить время на поиске парковки. Навигационное приложение с такой функцией появилось на российском рынке впервые.

«Яндекс.Навигатор» показывает освободившиеся места на наземных парковках, расположенных вдоль дорог и на специально выделенных территориях. Как только место освобождается, приложение выделяет его меткой, и пользователь может сразу построить до него маршрут. Метки сохраняются пять минут — часто за это время стоянку занимают.

Освободившиеся места на парковках «Яндекс» находит с помощью алгоритма на основе машинного обучения. Он анализирует координаты пользователей и данные о том, едет человек или идёт. Если алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине (а не сел, например, в автобус на ближайшей остановке), место отмечается как свободное. Координаты и обезличенные данные о характере движения «Яндексу» передают сами пользователи.

«В больших городах проблема с парковками стоит так же остро, как с пробками, но до недавнего времени водитель оставался с ней один на один. Навигаторы эту задачу никак не решали. Мы поставили перед собой цель сократить время, которое уходит на поиск парковки. Для этого мы сначала добавили в приложение карту парковок, потом стали строить маршруты для поиска стоянки. А теперь наши пользователи будут видеть, где недавно освободились места», — говорит Леонид Александров, менеджер «Яндекс.Навигатора».

Сейчас «Яндекс.Навигатор» показывает освободившиеся парковочные места в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле. Ещё в пяти городах России эта функция работает в тестовом режиме. Обновлённое приложение доступно в App Store и Google Play.

«Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для автолюбителей, которое прокладывает маршруты с учётом пробок и дорожной ситуации. В России приложением пользуются 11,7 миллиона человек в месяц. Сервис работает также в Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.