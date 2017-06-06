Xerox продемонстрировала полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press в России

Компания Xerox совместно с партнёром — компанией «Артроникс» — провела первую в России демонстрацию полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Компании познакомили заказчиков с новыми технологиями промышленной цифровой печати, которые реализованы в Versant 180 Press, сообщили CNews в Xerox.

Xerox Versant 180 Press печатает со скоростью 80 страниц в минуту. Технология Ultra HD и глубина цвета 10 бит увеличивают детализацию и насыщенность изображений. При этом встроенная технология Xerox Confident Color повышает точность цветовоспроизведения, а система SIQA (Simple Image Quality Adjustment) автоматизирует и ускоряет процессы сведения лица с оборотом, настройки токов переноса и однородности плотности по листу. Точную приводку также обеспечивает технология Registration Alignment.

Для того чтобы типографиям не приходилось выбирать между поддержкой материалов формата до 330x660 мм и плотности до 350 г/м2, Xerox сделала эти возможности доступными одновременно в любой конфигурации Xerox Versant 180 Press.



Xerox Versant 180 Press

«Полиграфический рынок ЮФО очень перспективен с точки зрения установки передовых решений для промышленной цифровой печати. Именно поэтому мы решили провести первую демонстрацию ЦПМ Xerox Versant 180 Press в этом регионе, — пояснил Павел Рудаков, руководитель отдела маркетинга промышленного оборудования компании Xerox Россия. — Как и ожидалось, участники мероприятия высоко оценили потенциал применения этой машины для развития полиграфического бизнеса».

«На протяжении девяти лет работы нашей компании на полиграфическом рынке ЮФО сегмент малотиражной продукции с каждым годом растёт. Это видно и по количеству установок машин, и по продажам расходных материалов, — рассказал Роман Павлов, генеральный директор компании «Артроникс». — Офсетные типографии, которые раньше не планировали развивать направление оперативной цифровой печати, сейчас приобретают ЦПМ. Однако они устанавливают эти машины не вместо офсетных систем, а в качестве дополнительных ресурсов, которые позволяют расширить бизнес коммерческой печати и более эффективно использовать офсетное и цифровое оборудование».