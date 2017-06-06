«Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив»

Департамент системных решений компании «Систематика» создал новый продукт в области систем безопасности «СКУД-Видео-Архив». Решение предназначено для интеграции систем контроля доступа и видеонаблюдения с предоставлением возможности записи видеофрагментов по событиям СКУД, сообщили CNews в «Систематике».

Система назначает видеокамеры к контрольным точкам СКУД и формирует запись при возникновении события. Программный комплекс «СКУД-Видео-Архив» предназначен для мониторинга, поиска и просмотра выбранных событий, связанных с перемещением персонала. Система позволяет идентифицировать объект наблюдения и предоставлять полную информацию о его перемещении, при этом поиск данных возможен как по сотруднику, так и по событию.

Система универсальна и предназначена для работы с программным обеспечением любых производителей СКУД и видеонаблюдения, утверждают в компании.

«Существующие на рынке подобные решения ориентированы на коммерческие системы видеонаблюдения. При этом все производители IP-видеокамер поставляют собственное ПО с OEM-лицензией. “СКУД-Видео-Архив” позволяет интегрировать любую систему контроля доступа с большинством систем видеонаблюдения без привязки к стороннему коммерческому ПО», — рассказал руководитель департамента системных решений компании «Систематика» Евгений Шувалов

Система «СКУД-Видео-Архив» может быть поставлена как самостоятельный продукт в уже существующие системы, так и в составе комплексного решения безопасности.

На базе системы «СКУД-Видео-Архив» может быть построена система видеоотслеживания сортировки товаров.