Открыт предзаказ на первый смартфон в продуктовой линейке бренда LeRee — Le3

LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) — дочерняя компания глобального технологического холдинга LeEco — запускает новую продуктовую линейку под собственным брендом. Как сообщили CNews в LeRee, первым представителем бренда LeRee стал Le3, смартфон c флагманскими характеристиками по демократичной цене. До 15 июня (13:00) можно оформить предзаказ на Le3 на официальном сайте LeRee (Le.ru) и получить в подарок купон на 1500 руб. и Bluetooth-колонку в подарок.

По словам президента LeEco Russia and Eastern Europe Виктора Сюя, LeRee, как дочерний бренд LeEco, будет представлять смарт-устройства, основанные на технологиях и контентной экосистеме LeEco, адаптированные для нужд российских потребителей. При этом поставки смартфонов и другой продукции под брендом LeEco на российский рынок продолжатся.

Запускаемая продуктовая линейка LeRee будет включать в себя смартфоны китайского производителя — Coolpad, подконтрольного LeEco. Продукция Coolpad будет представлена на российском рынке под брендом LeRee.

Таким образом, смартфон LeRee Le3 — первая модель в линейке смарт-устройств Coolpad, официально представляемая на российском рынке. Теперь и российские пользователи смогут приобрести гаджет, специально локализованный и адаптированный для использования на территории России.

Главная особенность первого смартфона в продуктовой линейке LeRee — двойной модуль основной камеры с удвоенной светодиодной вспышкой. Основные технические параметры двойного модуля камеры: два сенсора на 13 Мп с апертурой f/2.0, фазовым автофокусом, поддержкой 4К-видео и 120 fps в HD. Такая начинка обеспечит четкие снимки в любых условиях — в темноте, против солнца, при недостаточном освещении. В свою очередь, фронтальная широкоугольная (80 градусов) камера на 8-Мп с апертурой f/2.2. позволит делать качественные «сэлфи».



LeRee Le3

Другая важная для пользователей характеристика — емкость батареи. В LeRee Le3 она составляет 4060 мАч. Заряда аккумулятора хватит, чтобы обеспечить до 2 дней работы смартфона от одной зарядки, утверждают в компании.

LeRee Le3 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. На борту смартфона — 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652. Аппарат работает на операционной системе Android 6.0 с фирменной оболочкой LeEco — EUI. Оперативная память (RAM) составляет 3 ГБ, встроенная память (ROM) — 32 ГБ.

LeRee Le3 имеет слоты для двух SIM-карт, оба слота поддерживают все наиболее распространенные в России частоты LTE. На задней панели под сдвоенным модулем камеры расположен сканер отпечатка пальца.

LeRee Le3 поддерживает работу со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС, включает интерфейсы беспроводной связи Bluetooth 4.1 LE и Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 ГГц), умеет воспроизводить аудио- и видеофайлы любых форматов без установки сторонних кодеков или плееров.

Для удобства пользователей в модели LeRee Le3 вновь используется аудиоразъём 3,5 мм, отметили в LeRee. Габариты аппарата составляют 152*74,8*8,2 мм. Смартфоны LeRee Le3 будут представлены в серебряном и золотом цвете. Цена LeRee Le3 будет объявлена на официальной презентации, которая состоится в июне 2017 г.