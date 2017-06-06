«Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз»

«Мегафон» запустил 4G-сеть на популярном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии «Архыз», а также обеспечил возможностью скоростного интернет-доступа свыше 500 местных жителей.

4G-сигналом от «МегаФона» на средних скоростях до 30 Мбит/с охвачены основные зоны гостеприимства туристско-рекреационного комплекса «Архыз», широко известного горными пейзажами, мягким климатом и достопримечательностями (наскальный лик Христа, Софийские водопады, древние византийские храмы, Архызское городище X-XII веков, аланские захоронения дохристианского периода, астрофизическая обсерватория РАН, Тебердинский биосферный заповедник и другие). За первые три года работы «Архыза» здесь уже отдохнули почти 250 тысяч туристов, а в сезон 2017/2018 планируется принять ещё более 100 тысяч гостей из республик Северного Кавказа, регионов России и стран ближнего зарубежья.

«Как оператор связи №1 в Карачаево-Черкесии наша компания постоянно расширяет зону мобильного покрытия, обеспечивая надёжной голосовой связью и быстрым интернет-соединением многочисленных туристов и местных жителей, для которых связь «МегаФона» за многие годы стала символом самого комфортного общения и личной безопасности в условиях высокогорья, - сказал Радмир Бурлаков, директор отделения «Мегафона» в Карачаево-Черкесии. – В 2017 году мы продолжим расширять покрытие в республике: помимо надёжного 3G-интернета в малых и отдалённых селениях, мы будем развивать и суперскоростные 4G-сети в самых популярных у местных жителей и гостей региона рекреационных зонах и вдоль дорог, ведущих к ним».

Кроме столицы республики - города Черкесска, и популярных туристических курортов (Домбай, Теберда, Хабез) 4G-сеть «Мегафона» уже работает в Усть-Джегуте, станицах Кардоникская и Зеленчукская, посёлках Новый Карачай, Учкекен, Орджоникидзевский, Правокубанский и Кумыш. Во всех этих населённых пунктах «МегаФон» стал первым оператором, предоставившим своим абонентам интернет-доступ четвёртого поколения.