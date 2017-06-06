«Intouch Страхование» разработает страховку для грузоперевозки с участием беспилотника. Заказчиком продукта выступает отечественная транспортная компания Traft, которая до конца лета текущего года должна совершить первую в стране грузоперевозку на большегрузном автомобиле с применением технологий беспилотного управления, сообщили CNews в Intouch и Traft.

Перевозчик застрахует ответственность водителя-оператора беспилотного грузовика перед другими участниками дорожного движения во время экспериментального рейса. Как отмечается, само понятие «оператор» применительно к водителю транспортного средства вводится российскими страховыми компаниями впервые.

Компания и страховщик договорились накапливать данные о движении БПТС по полигонам и трассам, поведении водителя и о том, как себя ведет в результате эксплуатации система управления БПТС. Полученные данные об эксплуатации транспортного средства будут использованы для создания комплексного страхового продукта БПТС и просчета сопутствующих рисков.

Исполнительный директор Traft Артур Мурадян, объясняя выбор страхового подрядчика, отметил, что «компании был нужен компетентный партнер — не только по части страхового регулирования, но и с точки зрения уже имеющегося у него опыта разработки инновационных страховых продуктов с использованием аппаратно-технических средств». Эксперт напомнил, что именно Intouch запустил массовый розничный страховой продукт КАСКО на основе телематики — водитель по желанию может установить специальное устройство, которое анализирует стиль вождения и поведение на дороге и при аккуратном вождении позволит снизить стоимость полиса. Данный проект приглянулся Traft, после чего перевозчик и обратился к страховщику за помощью.

В Intouch отметили, что ее экспертам на основе данных, полученных в ходе экспериментальной поездки на беспилотнике, необходимо будет понять, в чем на страховой практике будут главные отличия между водителем и оператором. Изначально действия водителя подразумевают полную вовлеченность и ответственность за действия транспортного средства, в то время как оператор — фигура обслуживающая, несколько отстраненная от прямого контроля за автомобилем и, следовательно, лишь косвенно отвечающая за его действия. Данные, собранные в ходе эксперимента, фактически помогут определить, где проходит грань между поведением искусственного интеллекта и зоной ответственности живого человека, считают эксперты.

Коммерческий директор Traft Андрей Савин и директор по страхованию Intouch Василий Бусаров отмечают, что в будущем страховой продукт для беспилотника (БПТС) должен включать себя покрытие трех видов ответственности: производителя аппаратно-технических, электронных и информационно-коммуникационных компонентов и решений для БПТС; ответственность настройщика и тестировщика компонентов для БПТС на базе коммерческого промышленного образца легкового или грузового ТС; ответственность эксплуатанта БПТС.

Однако такое страхование на данный момент реализуется трудно: в законодательстве отсутствует определения беспилотного транспортного средства, водителя-оператора беспилотника и нет регуляторных понятий, кому предъявлять претензии в случае ДТП, указал Андрей Савин.

За основу страховки взята классическая модель страхования ответственности владельца транспортного средства. Относительно беспилотных автомобилей такое страхование в России применяется впервые, отметили в «Intouch Страховании».

В Traft подчеркнули, что главный тормоз в развитии беспилотников в России — именно законодательный, а не технологический. «Мы активно тестируем современные беспилотные технологии на нашем полигоне в подмосковном Шахово и ведем переговоры со всеми сколько-нибудь заметными разработчиками в этой отрасли, и видим, что по международной квалификации беспилотного управления (ADAS) сегодня как западные, так и российские автопроизводители уже могут дорабатывать технологии, позволяющие реализовать третий уровень по ADAS, — отметил Артур Мурадян. — Но есть большая проблема правильного применения системы страхования по факту использования автомобиля; нет точного понимания, как разбирать ДТП с участием беспилотника и обычного авто. В этой связи мы надеемся, что наш совместный проект с Intouch даст мощный импульс для проработки всего комплекса вопросов и подтолкнет не только других игроков страхового рынка, но и государственных регуляторов отрасли (например, комиссию Государственной Думы по финансовым рынкам, которая курирует рынок страхования) к комплексной проработке вопроса».