Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат»

Hughes Network Systems подписала контракт с российским универсальным оператором спутниковой связи «РуСат», на поставку системы спутникового широкополосного доступа (ШПД) нового поколения «Юпитер» (Jupiter) стандарта DVB-S2X.

Выбор ведущего российского оператора обусловил поставку первой VSAT системы стандарта DVB-S2X на российский рынок. Система «Юпитер» позволит компании «РуСат» обеспечить максимальную пропускную способность и эффективность использования полосы пропускания, что расширит возможности оператора по предоставлению услуг спутникового широкополосного доступа корпоративным и частным клиентам по всей России.

«Обеспечение максимальной пропускной способности при минимизации потребляемой полосы пропускания является приоритетной задачей при оказании услуг во всех сегментах, поскольку такой подход обеспечивает сочетание высокого качества и экономической эффективности решений, которые мы предлагаем нашим клиентам. Система «Юпитер» обеспечит нам самый высокий уровень эффективности использования полосы пропускания на рынке сегодня», - сказал генеральный директор «РуСат» Сергей Алымов.

Благодаря поддержке стандарта DVB-S2X и другим новым функциям, система «Юпитер», являясь одной из наиболее широко используемых систем спутникового ШПД в мире, повышает экономическую эффективность операторов за счет увеличения пропускной способности, доступной для предоставления услуг пользователям. Система нового поколения «Юпитер» с линейкой пользовательских терминалов, исполненных на специализированных интегральных микросхемах второго поколения SoC-2, полностью поддерживает стандарт DVB-S2X.

«Даже в условиях растущего в течение последующих нескольких лет объема емкости спутников, для операторов важно использовать имеющиеся ресурсы как можно эффективнее, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность и удовлетворение устойчивого роста спроса на услуги спутникового ШПД, - сказал вице-президент компании Hughes по продажам за рубежом Дэниел Лосада. - Увеличивая объем гарантируемой пропускной способности в заданной полосе на каждом спутнике, система «Юпитер» обеспечивает операторам возможность предоставления новых услуг при сохранении высокого качества».